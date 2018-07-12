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Следственный комитет вместе с волонтерами ищет мужчину, пропавшего в лесу в конце июня
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Следственный комитет вместе с волонтерами ищет мужчину, пропавшего в лесу в конце июня 

tvernews.ru 9 часов назад
Фото: Тверская неделя
Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мужчины. 1 июля в следственные органы поступило сообщение о том, что 30 июня житель города Белый ушел в лес за Совхоз Бельский в сторону деревни Мокрый луг и не вернулся.
Разыскивается Михайлов Александр Александрович, 1960 г.р.
Приметы: рост 185 — 190 см, худощавого телосложения, волосы темные с залысиной, глаза карие, лоб высокий. Особые приметы: на правой руке на пальцах татуировки «1960» и «Саша». Был одет: зеленый пиджак, коричневые брюки, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка При себе имел: бидон, сумку через плечо, зажигалку, наручные часы.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить: 89106463434, 89040141234 или 102.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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