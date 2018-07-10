13 наглядных фото-объяснений того, почему мужчины живут меньше женщин

Люди — самые изобретательные создания на свете, лень — двигатель прогресса, а мужчины любят рисковать. Все эти три составляющих иногда соединяются в весьма причудливые формы. Так, надёжная лестница заменяется хлипкой доской, скотчем соединяют сталь и камень, а каску заменяет пластиковое ведро. Собрали для вас фотографии мужчин, которые поражают общественность своей глупостью и бесстрашием одновременно. Словом, слабоумие и отвага.

1. Изобретательность — их второе имя 2. Даже смотреть страшно 3. Если нет каски, просто зажмурьтесь 4. В крайнем случае наденьте на голову ведро 5. Когда лестница коротковата, но тебя это не останавливает 6. Доска — гарантия безопасности. Но это не точно. 7. А лестницы вообще для слабаков 8. Изобретательно и весело 9. Друзья всегда помогут 10. Потому что одному ой как не просто 11. Безопасность — второе имя этого водителя 12. А вы доверяете своему другу так же сильно? 13. Хочется и ужаснуться, и восхититься