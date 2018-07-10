Срочно в седло! 5 превосходных вариаций позы наездницы

Один из лучших способов получить оргазм — быть сверху, а не снизу. Но что делать, если вы миллиард раз пытались — и ничего? Вот несколько действительно полезных рекомендаций!

1. Смелый заход

Как быть, если не можешь выбрать между глубоким проникновением и стимуляцией клитора? Получить и то, и то! Согни одну ногу, обопрись на локти, вращай бедрами во время движения — и все станет на свои места. 2. Оба в плюсе

Сядь ровно, выпрями спину, проведи рукой по волосам… Теперь капни ему на пальцы немного лубриканта — и пусть он аккуратно прикоснется к клитору с обеих сторон. Даже ласкать клитор не надо, движения твоего тела помогут получить намного больше удовольствия. 3. Медленный танец

Сядь сверху и прими такую позу, чтобы клитор касался его тела. Не нужно сильных движений, просто поднимайся и опускайся в такт своим желаниям, и пусть он наблюдает, как твой оргазм «созревает» параллельно с его собственным. 4. Ступенька

Хочешь еще более глубокого проникновения? Подложи подушку ему под бедра и выиграй 4−5 сантиметров. Разведи ноги, поглаживай его по груди во время движений. Ускоряйся по мере приближения к оргазму. 5. Горячие штучки

Пусть он сядет в кресло. Сядь сверху, откинься и обопрись руками о подлокотники. Твоя часть работы сделана, теперь пусть действует он. Это точно понравится вам обоим! Читайте НАС ВКонтакте