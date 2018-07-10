Ещё
Срочно в седло! 5 превосходных вариаций позы наездницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Срочно в седло! 5 превосходных вариаций позы наездницы 

Карельские вести 1 час назад
Один из лучших способов получить оргазм — быть сверху, а не снизу. Но что делать, если вы миллиард раз пытались — и ничего? Вот несколько действительно полезных рекомендаций!
1. Смелый заход
Как быть, если не можешь выбрать между глубоким проникновением и стимуляцией клитора? Получить и то, и то! Согни одну ногу, обопрись на локти, вращай бедрами во время движения — и все станет на свои места. 2. Оба в плюсе
Сядь ровно, выпрями спину, проведи рукой по волосам… Теперь капни ему на пальцы немного лубриканта — и пусть он аккуратно прикоснется к клитору с обеих сторон. Даже ласкать клитор не надо, движения твоего тела помогут получить намного больше удовольствия. 3. Медленный танец
Сядь сверху и прими такую позу, чтобы клитор касался его тела. Не нужно сильных движений, просто поднимайся и опускайся в такт своим желаниям, и пусть он наблюдает, как твой оргазм «созревает» параллельно с его собственным. 4. Ступенька
Хочешь еще более глубокого проникновения? Подложи подушку ему под бедра и выиграй 4−5 сантиметров. Разведи ноги, поглаживай его по груди во время движений. Ускоряйся по мере приближения к оргазму. 5. Горячие штучки
Пусть он сядет в кресло. Сядь сверху, откинься и обопрись руками о подлокотники. Твоя часть работы сделана, теперь пусть действует он. Это точно понравится вам обоим! Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
17-летняя Тилан Блондо в бикини наслаждается отдыхом в Сен-Тропе Маленький мальчик подумал, что он мог бы попросить полицейского о помощи. Но никогда не думал, что он сделает это! Депутат Мосгордумы попросила Генпрокуратуру освободить двух девочек, арестованных за экстремизм
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть20
Шведская модель поразила бесконечными ногами72
Звезды, потерявшие детей
Кто узнает звезд без макияжа2
Врачи назвали основные привычки долгожителей24
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение