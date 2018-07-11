8 способов наладить отношения с начальством и не потерять работу

Казалось бы, вот и работаете вы ничуть не хуже других, и показатели у вас в норме, однако именно к вам проявляет особый интерес руководитель и именно ваши промахи выставляет на всеобщее обсуждение. И как же быть в этом случае, ведь без работы вам остаться никак нельзя, а отношения с начальством оставляют желать лучшего? Мы собрали несколько эффективных способов, которые вам обязательно помогут.

Чаще обращайтесь к руководителю за советом

Покажите своему шефу, что вы цените его опыт и профессионализм, и его советы имеют для вас большую ценность. Даже если вы сами вполне неплохо разбираетесь в том вопросе, который вам поручили, все равно не действуйте самостоятельно — оставьте некоторые уточнения для руководителя, чтобы он не подумал, что все решения вы принимаете сами за его спиной.

Проявите интерес к его персоне, узнайте, что ему нравится

Не забывайте, что руководитель — такой же человек, как и вы. Поэтому постарайтесь наладить с ним контакт. Например, проявите искренний интерес к его персоне, узнайте, что ему нравится помимо работы, чем он увлекается. Возможно, у вас даже найдутся общие интересы, и вы сможете быстрее найти общий язык.

Относитесь к начальнику с уважением и пониманием

Ни в коем случае не показывайте свое пренебрежительное отношение к начальнику, даже если он младше вас или, например, пришел работать в эту компанию позже всех остальных сотрудников. Ни в коем случае не высмеивайте его идеи, какими бы нелепыми они вам не казались. Относитесь с уважением к человеку, и он ответит вам тем же.

Старайтесь подавать больше креативных идей и конструктивных предложений

Постарайтесь как можно чаще подходить к шефу с хорошими новостями и конструктивными предложениями. Так вы покажете, что можете не только доставлять ему головную боль и очередную порцию проблем, но и решать важные вопросы. Вот увидите, что спустя какое-то время руководитель начнет к вам прислушиваться и даже может поручить выполнение какого-то перспективного проекта.

Не опускайтесь до сплетен и не ввязывайтесь в интриги

Даже если вы уверены, что именно интриги помогают продвинуться по карьерной лестнице, а сплетни дают вам возможность узнать слабые стороны своих конкурентов, постарайтесь включить благоразумие и держаться подальше от этих офисных разборок. Тем самым вы дадите понять вашему руководителю, что ведете честную игру и на вас можно положиться в самой сложной ситуации.

Не сравнивайте своего руководителя с предыдущим начальником

Это не только непрофессионально, но и невежливо. Во-первых, все люди разные, и это нужно принимать, а во-вторых, если вы уверены, что прежний ваш руководитель был на голову выше, тогда возникает вполне резонный вопрос: «А чего же тогда вы от него ушли?!» Подобным сравнением вы не только обидите человека, но и вызовете его агрессию по отношению к вам.

Проявляйте инициативу, показывайте, что вам важно то, что происходит в компании

Не сидите тихо в углу, всем своим видом показывая, что вы лишь делаете свою работу, а все, что происходит вокруг, вас не касается. Обычно такие безынициативные сотрудники больше всего раздражают руководителей и оказываются в числе первых на увольнение. Поэтому не испытывайте судьбу и терпение своего начальника.

Научитесь улавливать настроение босса и не попадайтесь под горячую руку

Это, конечно, талант, которому можно научиться за какое-то время. Но иногда даже невооруженным взглядом видно, что к человеку сейчас лучше не подходить. Вообще! Ни с заявлением на отпуск, ни с очередной петицией. Тем самым вы лишь подольете масла в огонь и еще больше настроите вашего начальника против вас.

Текст: Юлия Кальницкая

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