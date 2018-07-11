Роза Сябитова: «Фату и свадебное платье надевать не буду. Зачем смешить народ?»

Главная сваха страны Роза Сябитова помогает одиноким людям найти свою вторую половину в программе «Давай поженимся!» уже 10 лет — первый выпуск шоу вышел в июле 2008-го. Чтобы поздравить сваху с творческим юбилеем, мы отправились в Подмосковье в усадьбу Сябитовой, где рядом с ее домом сейчас развернулась большая стройка. «Я центровая, все под моим контролем» — Роза, похоже, вы всерьез взялись за строительство нового дома… Личное дело Гузеева Лариса АндреевнаЛариса Андреевна Гузеева — советская, российская актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. — Это строительство не просто дома, а родового гнезда — создание определенных традиций, а значит, объединение семьи. К примеру, я хочу чтобы дети чаще приезжали сюда, а для этого им должно быть здесь интересно. Заметьте, все постройки на моем участке имеют смысловую нагрузку. Вот звездный сад, в котором всё посажено коллегами — Ларисой Гузеевой, Ваней Ургантом, Катюшей Стриженовой. Хочу, чтобы они приезжали по возможности в гости, поэтому сделала VIP-беседку, в которой коллеги могут жить отдельно, с комфортом. А когда в гостях интересные люди, то и моих детей будет тянуть в родовое гнездо, к интересному общению. — Хорошее наследство мама приготовила дочери и сыну. Вы ведь одна все это делаете? — В силу определенных обстоятельств я стала главой клана Сябитовых. Муж у меня погиб в 90-е, я поднимала детей одна, без помощи родственников. Поэтому приняла на себя обязанности, скажем так, своего рода. Я сделала свою фамилию знаменитой через свою профессию. Дети мною гордятся — значит, они меня уважают, прислушиваются к моему мнению. — Вы сейчас с детьми делаете свой интернет-сериал. Что это за проект? — Да, я спродюсировала и запустила на своем канале на YouTubе сериал «Родовое гнездо», в котором показываю, как женщине без помощи мужчины построить дом. Это познавательный в бытовом плане сериал о стройке. В том числе и о том, как нас на каждом шагу пытаются обмануть. Ужасов достаточно: как в «Семейке Адамсов», только вместо нее — Сябитовы. Это пилотный вариант сериала, который я делаю за свой счет. Но в дальнейшем планирую предложить его федеральному каналу. Конечно, это будет Первый канал. — Народ сейчас обсуждает повышение пенсионного возраста. У вас были мысли жить на одну пенсию? — О пенсии надо думать с момента получения первой зарплаты. Надо заранее оценивать свои ресурсы — что вы будете делать на пенсии. Такое ощущение, что некоторые люди понимают, что на одну пенсию не прожить, только подойдя к пенсионному возрасту. Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Я сама пенсионерка, получаю 14 000 рублей. Это обхихикаться можно! Может, кто-то и может прожить на эти деньги… Но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу… Я еще в 80-е годы поняла, что нужно рассчитывать на себя, на семью. Поэтому инвестировала в образование детей, чтобы, став взрослыми, они не были моей проблемой. — И чем заняты Ксения и Денис? — Ксения получила шикарное образование: выучилась на психолога в Российской академии госслужбы при Президенте РФ. Кроме того, она окончила школу телевидения «Останкино». Я планирую, что в будущем дочь станет ведущей какого-нибудь телешоу, она отлично знает всю ТВ-кухню. Также Ксения разбирается в моем брачном бизнесе и может консультировать как психолог. Сейчас дочь — мой директор. До этого у меня сменилось пять человек на этой позиции. Теперь деньги — в дом, в дом, в дом. Сын тоже в семейном деле. Денис изучал менеджмент, организацию бизнеса. Он у нас еще отличный программист, управляет интернет-технологиями в моем бизнесе. Пока я центровая, все под моим контролем. Но за свою старость и за детей я спокойна: им есть где работать, чем заниматься. Лариса Гузеева предложила коллеге по передаче идеальный рецепт женской дружбы. Фото: Первый канал — В вашем бизнесе большая конкуренция? — На сегодняшний момент я единственная, кто официально работает в области брачного бизнеса. В принципе я его уже монополизировала, насколько это возможно. Теперь подготовила правовую базу для нового закона, который будет регламентировать выдачу лицензий для открытия брачного (или семейного) бизнеса. Я обязательно буду баллотироваться на следующих выборах в Государственную Думу , в том числе и для того, чтобы продвинуть свой закон. «Как можно осуждать любовь?» — В июле 2008 года вышел первый выпуск «Давай поженимся!». Немного на ТВ таких программ-долгожительниц… — Программа — жизненная, поэтому и интересна телезрителям. Все люди разные, подход к каждому участнику ищем особый. Я всегда готовлюсь очень серьезно к съемкам, внимательно изучаю судьбы героев. Сколько литературы перечитала за это время! И по психологии и даже по криминалистике! Знания о том, как вести допрос, приходятся кстати, когда нужно разговорить замкнутого героя передачи. Они ведь простые люди — теряются перед камерами, некоторые вообще «в кому впадают», и из них ничего вытащить невозможно. Поэтому у Ларисы Гузеевой свои приемчики разговорить «клиента», а у свахи — свои. Сын Денис и дочь Ксения регулярно навещают маму. В новом доме Сябитова запланировала детскую для будущих внуков. Фото: instagram.com — Вам легко убедить героя в своей правоте? больше по теме Гузеева проверила бюст участницы шоу «Давай поженимся!» на натуральность— Мы подбираем программу под тему. Например, приходит успешный красивый бизнесмен лет 35 и говорит, что ему надоели силиконовые девочки, ему хочется хорошую невесту без тюнинга. Чтобы раскрыть эту тему и показать проблемы героя, что делаем? Приглашаем на программу трех девушек: серую мышку, силиконовую девочку и героиню, о которой мужчина просит, — умную, красивую, с хорошим образованием, из дружной и богатой семьи. Всю программу мы рассказываем, какая она умница и красавица. Кого он выберет в итоге? Тюнингованную! Это — сила привычки, его семейный сценарий. И наша задача как ведущих раскрыть именно эту историю. — Вы, Лариса Гузеева и Василиса Володина за эти годы стали подругами? — У меня с детства нет друзей. По своей натуре я одиночка. Мне есть для кого жить, и этого достаточно. А относительно коллег… В свое время Лариса сказала: «Ребята, мы и так слишком много времени проводим друг с другом, поэтому вышли из студии после съемок — и забыли о существовании друг друга». Вспоминаем, когда нужно поздравить друг друга с днем рождения. Все эмоции (дружба, любовь, ненависть) между нами могут вспыхивать исключительно на съемках. Благодаря этому правилу мы ни разу за 10 лет не поссорились. А ведь есть женские телепроекты, например «Принцип Домино», которые прекратили существование из-за того, что ведущие поругались между собой. — На чемпионат мира по футболу в нашу страну приехало много иностранных болельщиков. Многие принялись осуждать женщин, которые знакомятся с приезжими. Казнить? Помиловать? больше по теме РПЦ выступила против браков с иностранными болельщиками— Опасения есть, что появятся на свет незаконнорожденные дети разных национальностей. Поэтому мамы должны проводить профилактические беседы: предупреждать дочерей о возможных последствиях. Но, знаете, как говорят: « МЧС предупреждает… Но при этом нужно готовиться». Тайфун пройдет — жертвы будут. Много ли молодых, прислушивающихся к советам родителей? Вряд ли. Гормоны бушуют, а тут такие красавцы кругом… Когда у меня спросили: «А если ваша дочь решит познакомиться с гостями чемпионата?», я ответила так: «Вы знаете, моя дочь правильно воспитана. Во-первых, она — патриотка. Во-вторых, она на свою задницу приключений не ищет. Она не голодная, чтобы кидаться на иностранцев. За это я могу не переживать». Но другие девушки пойдут знакомиться с иностранцами. И что, их осуждать? Как можно осуждать любовь? Как можно осуждать природные инстинкты? А у взрослой женщины мотивация может быть иной — если не выйду замуж, то хоть рожу от красавца. Роза живет в доме с летней террасой, а рядом на участке развернулась большая стройка нового особняка. Фото: Михаил ФРОЛОВ — Чемпионат закончится, и вновь будет актуален вопрос — где эффективнее всего знакомиться женщинам? — Способы знакомства, которые приводят к результату (а для меня результат — это брак), давно изучены. Все их я прописала в книгах, их сейчас можно прослушать в аудиоверсии. Если кратко, то главное правило успешного знакомства заключается в том, что искать партнера надо с позиции выбора. Нельзя голодной ходить в магазин — возьмете первое, что попало под руку. В интернете выбор есть всегда. Но и минусы интернет-знакомств известны: много брачных аферистов, проверить информацию о виртуальном собеседнике сложно. В моем бизнесе есть в том числе и сайты знакомств с собственной базой женихов и невест. Они часто подвисают в виртуальном общении, не выходя в реальность. Нужно пробовать разные способы знакомства — использовать связи друзей, обращаться в брачное агентство, чаще бывать в общественных местах. Но, прежде чем искать мужчину, надо ответить на сакраментальный вопрос — зачем он вам нужен? Моя бабушка говорила: «Если хотите сытых дней больше, счастливых будет меньше». Богатый муж вряд ли сможет уделять жене много времени — он деньги зарабатывает. Зато она будет отдыхать на дорогих курортах, водить детей в лучшие школы, ездить на красивой машине и так далее. Полный комплект никогда не получить, чудес не бывает. Поэтому определитесь, какую жизнь вы хотите. Либо рядом будет внимательный человек, но со средним достатком, либо будете сытой, но в одиночестве. Помните, что у богатых мужчин есть определенные требования к женщинам и им нужно соответствовать. «Ринат — моя лебединая песня» — Кстати, о мужчинах — почему вы не показываете нового избранника? — Я не афиширую нынешние отношения, так как неприятно, что все бывшие мужчины на мне пиарились, зарабатывали. Все они не из шоу-бизнеса. Из этой сферы мне женихи не нужны, да они на меня и не клюнут, потому что мои потенциальные мужчины (ровесники или чуть постарше) либо по 30 лет в браке живут при хороших женах, либо женятся на молодых — имеют право и имеют возможность. Поэтому мои мужчины, как правило, обычные люди. А у них сразу съезжает крыша: начинают думать, что это не я их выбирала, а они такие козырные… Мы уже это проходили, не хочу больше искушать судьбу. — Как начались отношения с Ринатом? — Когда решила начать отношения с мужчиной моего возраста, воспользовалась служебным положением. Так появился спецвыпуск программы «Давай поженимся!» под названием «Я невеста», на который пришли прекрасные мужчины к Розе Сябитовой. Сработало правило: если хотите, чтобы у вас был сначала хороший поклонник, а потом потенциальный муж, нужно уже иметь поклонников. Минимум трех. Тогда мужские инстинкты срабатывают… Так и вышло. «Скорее всего, мы распишемся на Кипре» Рината я знала до начала наших отношений два года. У меня был проект на Кипре, где мы с ним и познакомились. Это было шапочное знакомство. Когда он увидел программу, позвонил мне, так мы начали общаться. Свое главное условие я озвучила перед началом отношений — ты не появляешься в прессе с рассказом о наших отношениях. Он согласился. Ринат — моя последняя лебединая песня. Ну зачем мне его показывать, привлекать внимание? Он — мой ровесник, татарин, приятно, что стареть буду именно с ним. Живет и ведет бизнес на Кипре. Соскучилась — полетела к нему. У нас гостевые отношения. — Свадьба будет? — Каждый возраст имеет свой кодекс. Ну зачем смешить народ? Я не могу надеть ни фату, ни белое платье… Я уже бабушка. Для чего вообще свадьба собирается? Первое — дать при свидетелях клятву. И второе — собрать родственников с двух сторон, потому что объединяются два рода, оказать им уважение. А родственники подарками, появлением на свадьбе как бы подтверждают слияние и создание нового рода, то, что они готовы помогать молодым. Вот мне зачем это устраивать? У меня уже близких-то особо никого не осталось. У Рината тоже. Чтобы прессе показать, что у меня крутое платье? — Многие невесты хотят штамп в паспорте… — С бывшим мужем я этот штамп уже поставила. А потом столько денег вложила в развод! Все мои счета пришлось быстренько закрывать, откупаться от бывшего, чтобы не делить имущество. Я Ринату не разрешаю даже участвовать в стройке, чтобы не было повода в будущем сказать: «А вот я тебе там помогал…» Он в моих делах не участвует. И я в его дела не лезу, потому что у него тоже есть наследники первой очереди — его дети. Не надо создавать для близких сложности с разделом имущества. Вот и все. Поэтому, скорее всего, мы распишемся по киприотским законам. После этого собираюсь купить недвижимость на Кипре. И уже планирую снять сериал об этой истории…

Макияж и прическа — стилист Майя Адылова

Личное дело Сябитова Роза РаифовнаРоза Сябитова, известная, как всероссийская сваха мудрая и проницательная, соединившая множество пар, сама большую часть жизни провела в поисках второй половинки. Роза Сябитова родилась 10 февраля 1962 года в Москве. Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист». В 1995 году открыла агентство знакомств. В 2007 году вела проект «Ищу любовь» на кабельном канале и была экспертом программы «Доброе утро» (Первый канал). С 2008 года — соведущая программы «Давай поженимся!» (Первый канал). Не замужем, двое детей.