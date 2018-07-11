«Все отцы одинаковые»: Курбан Омаров вспылил от шутливого разговора о женихах дочери

2-летняя Теона Омарова, дочь телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова , перед сном заговорила о своем замужестве. И хотя девочки часто начинают мечтать о женихах еще в раннем возрасте, подобная тема совершенно не понравилась Курбану Омарову, который однозначно высказал свою позицию по данному вопросу.

Супруг бессменной телеведущей шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров поделился с общественностью любопытным открытием. Несмотря на то что его дочери Теоне всего два с половиной года, он уже весьма серьезно воспринимает разговоры о будущем замужестве малышки и как истинный отец просто на дух не переносит никаких упоминаний о претендентах на руку и сердце своей кровиночки. Подстрекательство случилось в один из вечеров, когда Теона укладывалась спать. Сидя в постели, девочка принялась обсуждать с мамой свою будущую свадьбу, и этот разговор краем уха услышал Курбан Омаров, у которого в буквальном смысле волосы дыбом встали.

«Они тут с мамой шутят, а меня от этой мысли аж в холодный пот бросило», — признался бизнесмен, не скрывая, что уже сейчас не в состоянии представить, что какой-то молодой и энергичный парень когда-то заберет из отчего дома красавицу и умницу Теону. Развеселившиеся поклонники подтвердили, что быть отцом — миссия непростая. И так или иначе, но в конце концов придется вручить руку своей дочери другому мужчине, надеясь, что выбор окажется верным и никто не обидит любимую дочь. Не потому ли многие папы устраивают в буквальном смысле пристальные допросы всем кандидатам в женихи?

«С таким папой никакой муж не обидит. Один звонок папе и все, мужу будет несладко. Повезло Тее» «Папа ответил, даже не задумался, жестко и без вариантов» «Вот юмористка. Замуж! Заставила бусинка папу понервничать» «Все отцы одинаковые, болезненно воспринимают такие вещи» «Да, будущему мужу будет нелегко» «Папы как слышат такую фразу от любимых дочерей, сразу глаз дергается»

Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) 8 Июл 2018 в 12:34 PDT Любопытно, что о собственном браке Курбан рассуждает с куда большей охотой. На днях бизнесмен даже поделился пространственными рассуждениями о союзе двух людей, подняв в теме семейный ценностей вопрос национальности супругов.