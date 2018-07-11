Джонатан Риз Майерс попал в полицию после скандала с женой в самолете

Джонатан Риз Майерс известен своим непростым нравом и пристрастием к алкоголю, что уже несколько раз чуть не стоило ему карьеры. Однако актер постоянно борется со своими демонами и пытается встать на путь исправления, но пока у него это получается плохо. На днях он попал в полицию после скандала со своей супругой на борту самолета.

Как сообщают очевидцы, между Джонатаном и его женой Марой Лэйн началась ссора, которая в итоге привела к беспокойству всех пассажиров. Вместе с парой летел и их годовалый сын Вулф, что еще больше возмутило окружающих. Сотрудники American Airlines вызвали полицию, которая встретила актера по прилету в Лос-Анджелес. После длительного разбирательства было установлено, что физического насилия в действиях Риз Майерса не было, и актера отпустили.

попкорнnews