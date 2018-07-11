В тылу врага — биография разведчика Рудольфа Абеля

Рудольф Иванович Абель (настоящее имя Вильям Генрихович Фишер ) родился 11 июля 1903 года в городе Ньюкасл в Великобритании. Он был вторым ребенком в семье политэмигрантов, которых в 1901 году выслали из России за революционную деятельность.

Его отец — убежденный марксист Генрих Матвеевич Фишер, уроженец Ярославской губернии происходил из семьи российских немцев — активный революционный деятель и один из первых рабочих социал-демократов. Фишер-старший встречался с Владимиром Лениным и Глебом Кржижановским, свободно владел немецким, английским и французским языками, регулярно менял свое имя, чтобы запутать преследователей. Мать — уроженка Саратова, также участвовала в революционном движении, вместе с супругом подпольно распространяла среди рабочих запрещенную газету «Искра».

Ребенком Вильям, названный так в честь британского поэта Шекспира, был крайне талантливым. Он выделялся среди сверстников успехами в учебе, музыке и рисовании. Много позже, когда Абель-Фишер уже будет взрослым, один из написанных им портретов подарят президенту США Джону Кеннеди . Но называть из-за этого будущего разведчика примерным мальчиком вряд ли корректно — он то и дело хулиганил, заставляя родителей переживать. К примеру, вместе с другом Вильям регулярно угонял лодки у местных рыбаков, хотя не умел плавать и очень боялся воды.

В 1918 году, в возрасте 15 лет Фишер устроился разнорабочим на судоверфь, в 1919-м — успешно сдал вступительные экзамены в Лондонский университет — второе по числу студентов учебное заведение Великобритании.

Лондонский университет, 2006 год. Фото: An Siarach

Правда окончить его не успел — через год в России произошла революция, к власти пришли большевики и Фишерам, как старейшим революционерам, предложили вернуться в Москву. Там им вручили советское гражданство и даже выделили жилплощадь на территории Кремля.

В России Вильям какое-то время работал переводчиком в исполкоме Коммунистического интернационала, а позже, будучи крайне одаренным художником, поступил в Высшие художественно-технические мастерские, бывшими до революции Московским училищем живописи, ваяния и зодчества. Но и там проучился недолго — в 1924 году Фишер стал студентом Института востоковедения

Вильям Фишер в молодости. Фото: pseudology.org В 1925 году его призвали в армию. Службу 22-летний молодой человек проходил в первом радиотелеграфном полку Московского военного округа, где освоил профессию радиста и научился лучше остальных на время собирать радиоприемники из подручных средств. Благодаря своим стараниям позднее Вильям получил перевод в НИИ Военно-Воздушных сил.

В этом же году он женился на Елене Лебедевой — выпускнице Московской консерватории, игравшей на арфе. У пары была единственная дочь — родилась в 1929 году.

После демобилизации, не найдя себе занятия, по рекомендации сестры своей супруги Фишер поступил в Иностранный отдел Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров, реорганизованное позднее в Первое главное управление КГБ СССР (сейчас — Служба внешней разведки РФ).

Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. Фото: http://shieldandsword.mozohin.ru С хорошей биографией, технически грамотный и свободно говорящий на иностранных языках, Вильям Фишер был идеальным кандидатом для работы разведчиком. Первое время он исполнял лишь обязанности переводчика и радиста, но в 1930 году, поскольку его родиной была Англия, руководство ОГПУ решило отправить Фишера на Британские острова.

Первые несколько лет он исполнял обязанности радиста резидентуры — организовал тайную радиосеть, передавая радиограммы в центр от других резидентов. По личному поручению Сталина Вильям втерся в доверие к известному физику Петру Капице , который в то время преподавал в Оксфорде, и уговорил его вернуться в СССР.

Петр Капица. Фото: commons.wikimedia.org В 1938 году, когда в США сбежал куратор резидентов в Западной Европе Александр Орлов , в НКВД начались массовые чистки, которые коснулись и Фишера. Его вернули в Россию и отправили на пенсию — из-за недоверия Лаврентия Берии к сотрудникам, которые работали на «врагов народа».

Вернуться в разведку он смог лишь в сентябре 1941 года, когда началась война. Фишер был назначен на должность начальника отдела связи в центральном аппарате разведки на Лубянке и до конца сражений занимался технической подготовкой радистов диверсионных групп, которые засылались в немецкий тыл в оккупированные Гитлером страны. По некоторым данным, именно в этот период он и познакомился со своим коллегой Рудольфом Абелем, под именем которого вошел в историю.

После войны, в период «холодного» противостояния с Западом, биографически чистого радиста под служебным псевдонимом «Марк» отправили в США за информацией об американском атомном проекте. В ноябре 1948-го он ступил на американскую землю с паспортом на имя литовца Эндрю Кайотиса. Позднее сменил легенду и начал выдавать себя за немецкого художника Эмиля Роберта Гольдфуса. Жил в Нью-Йорке, где руководил советской агентурной сетью на территории США, прикрываясь работой в фотоателье в Бруклине.

К концу мая 1949 года «Марк» справился ос всеми поставленными перед ним задачами и уже в августе был награжден орденом Красного Знамени.

Председатель КГБ Владимир Семичастный беседует с советским разведчиком Вильямом Фишером. Фото: РИА Новости

В 1952 году в помощь Фишеру был отправлен радист нелегальной разведки Рейно Хейханен (псевдоним «Вик»). Через четыре года неудовлетворенное результатами его работы руководство решило вернуть «Вика» в Москву, но тот, заподозрив неладное, сдался американским властям и рассказал им и о «Марке». В 1957 году Фишер был арестован в нью-йоркской гостинице «Латам» агентами ФБР

Снимок Рудольфа Абеля, сделанный сотрудниками ФБР. Фото: fbi.gov В те времена руководство СССР заявляло, что не занимается шпионажем, и для того, чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Вильям Фишер впервые назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. В ходе следствия он до последнего отрицал свою принадлежность к разведке, отказался от дачи показаний, а уже на суде отклонил попытки сотрудников ЦРУ склонить его к сотрудничеству.

Судом Абель был осужден на 32 года тюремного заключения. Первое время он содержался в одиночной камере следственной тюрьмы в Нью-Йорке, после был переведен в федеральную исправительную тюрьму в Атланте.

Рудольф Абель в сопровождении сотрудников ФБР, 1957 год. Фото: commons.wikimedia.org 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом Рудольфа Абеля обменяли на пилота американского разведсамолета Фрэнсиса Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года в районе Свердловска (сейчас — Екатеринбург). А поскольку американцы прекрасно понимали, какого уровня агент у них в руках, на КПП Чекпойнт Чарли в Берлине домой также были отправлены двое ранее арестованных за шпионаж студентов-экономистов из США.

Обмен заключенными. Фото: 24smi.ru После отдыха и лечения Фишер вернулся в центральный аппарат разведки. Он принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов, а на досуге писал пейзажи. Также Вильям участвовал в создании художественного фильма «Мертвый сезон» (1968 год), сюжет которого связан с некоторыми фактами из его собственной биографии.

Вильям Фишер скончался от рака легких на 69-м году жизни 15 ноября 1971 года. Он похоронен на Новом Донском кладбище в Москве рядом с отцом.