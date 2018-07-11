Шоколад и дети: когда знакомить и какой выбрать

Узнайте, чем полезен шоколад, с какого возраста его можно давать детям и на что обращать внимание при покупке.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. «Летидор» подготовился к празднику и решил рассказать, с какого возраста лучше давать шоколад детям, в каком количестве и как выбрать качественный продукт.

Все мы знаем, что дети — сладкоежки. Почему они так любят сладкое, а особенно шоколад? Сахар стимулирует выработку серотонина в организме — этот гормон резко повышает настроение. Если ребенок чем— то расстроен или испытывает стресс, у него появляется потребность в сладком.

Часто зависимость от сахара провоцируют сами родители, используя шоколад в качестве утешения или поощрения.

«Десерт должен быть ценностью сам по себе, без привязки к эмоциям и переживаниям, — объясняет Алина Шур, системный семейный психотерапевт, — шоколад не средство улучшения настроения. У ребенка должны быть здоровые отношения с едой».

Можно ли давать шоколад детям и с какого возраста

Конечно, многое зависит от родителей — вы сами решаете, разрешать или нет малышу сладкое в принципе. Но рано или поздно наступает момент, когда ребенок попадает в общество других детей — в детский сад, клуб или летний лагерь. Он знакомится с новыми играми, словами и новыми продуктами.

В магазине ребенок видит яркие упаковки и улыбчивых промоутеров, которые предлагают попробовать новую шоколадку. Кроме того, в современном медийном мире противостоять рекламе очень трудно. Родителям часто приходится уступать.

Как же выбрать для ребенка полезный шоколад? Директор кондитерской фабрики «Победа» и мама пятерых детей Ольга Муравьева признается, что шоколад совсем не детский продукт.

Давать его детям можно с пяти лет.

К этому возрасту организм уже адаптируется к сложным продуктам и спокойно их переваривает. Главное — знать, что у малыша нет аллергии на специфические ингредиенты.

«У нас дома и в кабинетах на работе — везде лежит шоколад, и за столько лет нам с мужем его вкус не надоел. Сахар и какао не лучшая пища для детей, но если продукт натуральный, вреда не будет, так что наши дети тоже едят конфеты, когда им хочется», — рассказывает Ольга Муравьева.

Какой шоколад лучше

Лучше всего давать ребенку горький шоколад: он гораздо полезнее молочного.

Настоящий горький шоколад улучшает иммунитет, помогает бороться с простудой и положительно влияет на работу мозга.

Конечно, большинство детей предпочитает молочный шоколад, потому что в нем больше сахара. Однако можно выбрать для малышей молочный шоколад без сахара. Отдать предпочтение лучше заменителям на основе натуральных компонентов, например стевии, по вкусу такой шоколад ничем не отличается от обычного.

Что должно быть в составе

Навредить организму натуральными продуктами невозможно. При выборе шоколада внимательно читайте состав. Производители обязаны указывать все ингредиенты на упаковке.

У качественного продукта состав простой и понятный:

● какао тертое,

● какао-масло,

● лецитин,

● сахар или сахарозаменители.

В молочном шоколаде должно присутствовать сухое молоко (жирное или обезжиренное), молочный жир и лактоза (молочный сахар).

Хороший белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла.

Тертое какао и какао-порошок в белом шоколаде отсутствуют, иначе он был бы обычного коричневого цвета.

В составе хорошего шоколада отсутствуют:

● Какао-порошок: он дешевле, чем какао тертое. Эти ингредиенты могут присутствовать в составе вместе, но если порошок полностью заменяет какао тертое, значит, шоколад некачественный.

● Какаовелла — низкопробный ингредиент, приготовленный из шелухи какао-бобов.

● Заменители или эквиваленты какао-масла — эти ингредиенты допустимы в шоколадных конфетах и батончиках, но в плиточном шоколаде их нужно избегать.

● Усилители вкуса — в качественном шоколаде они не нужны.

Сколько шоколада можно съесть в день

Медики утверждают, что суточная норма шоколада для ребенка 5-7 лет — 20-30 г. От такой порции он получит только пользу: углеводы станут топливом для организма, а белки будут способствовать росту малыша. Также в какао-бобах есть витамин С, который защитит организм от последствий стресса.

А всем взрослым любителям сладкого мы напоминаем, что хороший шоколад в умеренных порциях — это прекрасное настроение, отличный вкус и лучшее дополнение к чашечке чая или кофе. Предлагаем все-таки отпраздновать, но без фанатизма.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!