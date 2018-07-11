В Украине планируют изменить правила маркировки продуктов питания

Один из авторов нормативного акта, народный депутат Украины Алексей Бакуменко во время презентации проекта закона подчеркнул, что он направлен на установление единых требований к маркировке упаковки продуктов питания. В результате конечный потребитель должен получить максимально объективную информацию о качестве продукта, содержащихся добавках и пр.

Среди прочего, производитель обязан разместить на упаковке информацию о любых добавках и веществах, которые могут спровоцировать аллергические реакции. Также покупатель имеет право знать, подвергался ли продукт размораживанию, поскольку этот процесс влияет на его качество и вкус. Кроме того, законопроект запрещает распространение информации, в т.ч. и рекламной, которая может ввести покупателя в заблуждение. Прежде всего, это касается приписывания обычным продуктам каких-либо лечебных и целебных свойств. Отдельно оговорены требования к предоставлению информации о продуктах, которые реализуются дистанционно.

Важная для пользователя информация не должна скрываться или искажаться любой другой текстовой информацией или графическими изображениями. Вместе с тем, в документе оговаривается, что требование об указании питательной ценности станет необязательным для отдельных категорий продуктов. Речь идет о продуктах, которые не перерабатывались, не нуждаются в подобных уточнениях или если на их упаковке не удается поместить всю необходимую информацию.