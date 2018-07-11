Ещё
Погба посвятил победу над Бельгией детям, застрявшим в Таиланде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погба посвятил победу над Бельгией детям, застрявшим в Таиланде 

RT на русском 1 час назад
Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба посвятил победу над национальной командой Бельгии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года детям, которые застрял в пещере Тхам Луанг в Таиланде.
«Эта победа посвящается героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильные», — написал Погба в своём Twitter.
2 июля в Таиланде нашли 12 игроков юношеской футбольной команды «Лесные вепри», которые вместе с тренером зашли в пещеру Тхам Луанг, но не смогли выбраться из-за ливней, затопивших выходы. 10 июля спасательная операция завершилась.
Ранее «Манчестер Юнайтед» пригласил спасённых в пещере Таиланда детей на «Олд Траффорд».
RT на русском: последние новости
Итальянские органы опеки отказываются возвращать россиянам несовершеннолетнюю дочь СМИ сообщили о помолвке Джастина Бибера Экс-футболист «Барселоны» Абидаль заявил, что его брат пожертвовал для него печень
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведская модель поразила бесконечными ногами72
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть20
Врачи назвали основные привычки долгожителей27
Кто узнает звезд без макияжа2
Звезды, потерявшие детей
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение