Погба посвятил победу над Бельгией детям, застрявшим в Таиланде

Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба посвятил победу над национальной командой Бельгии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года детям, которые застрял в пещере Тхам Луанг в Таиланде.

«Эта победа посвящается героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильные», — написал Погба в своём Twitter.

2 июля в Таиланде нашли 12 игроков юношеской футбольной команды «Лесные вепри», которые вместе с тренером зашли в пещеру Тхам Луанг, но не смогли выбраться из-за ливней, затопивших выходы. 10 июля спасательная операция завершилась.