Погба посвятил победу над Бельгией тайским детям

Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил сегодняшнюю победу в матче 1/2 финала чемпионата мира над Бельгией (1:0) тайским детям, спасенным из затопленной пещеры.

— Эта победа посвящается героям дня, молодцы, парни, вы очень сильные, — написал французский хавбек в своем Твиттере.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy

— Paul Pogba (@paulpogba) 10 июля 2018 г.

Напомним, сегодня завершилась спасательная операция в Таиланде: 12 юных футболистов и их тренер были вызволены из затопленной пещеры.

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Хорватия — Англия (15 июля, «Лужники»).

Франция — Бельгия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //