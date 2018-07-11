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Погба посвятил победу над Бельгией тайским детям
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Погба посвятил победу над Бельгией тайским детям 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил сегодняшнюю победу в матче 1/2 финала чемпионата мира над Бельгией (1:0) тайским детям, спасенным из затопленной пещеры.
— Эта победа посвящается героям дня, молодцы, парни, вы очень сильные, — написал французский хавбек в своем Твиттере.
This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy
— Paul Pogba (@paulpogba) 10 июля 2018 г.
Напомним, сегодня завершилась спасательная операция в Таиланде: 12 юных футболистов и их тренер были вызволены из затопленной пещеры.
Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Хорватия — Англия (15 июля, «Лужники»).
Франция — Бельгия
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //
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