Жизнь за металл

У москвички Лены Багаутдиновой четвертая, самая тяжелая степень искривления позвоночника. Справа образовался горб, грудная клетка деформирована так, что девочке трудно дышать. Спасти Лену от тяжелой инвалидности поможет только сложная операция — установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Операцию проведут за счет госбюджета, но дорогую металлоконструкцию государство не оплачивает. Для многодетной семьи Багаутдиновых это сумма неподъемная.

Лена обожала танцевать. Потому что танцы — это красивая музыка, красивые костюмы, красивые артисты… Вместе с сестрой Алиной она разучивала народные танцы — русские, венгерские и даже ковбойские — и с удовольствием участвовала в танцевальных конкурсах. А их старший брат Саша занимался бальными танцами. Дома на видном месте стоят блестящие кубки и почетные грамоты за участие в городских и международных соревнованиях.

— Это было давно, — Лена грустно машет рукой, как будто прощается со своими наградами. — Я не хожу на танцы уже больше года. Из-за сколиоза врачи даже физкультурой запретили заниматься.

Проблемы со спиной у Лены впервые обнаружили на диспансеризации в школе четыре года назад. В медицинской карте девочки врачи тогда записали «сколиотическая осанка», рекомендовали занятия в бассейне и лечебную физкультуру. Внешних проявлений болезни родители тогда еще не замечали, а Лена ни на что не жаловалась, ходила в школу, танцевала и побеждала в конкурсах.

— Все изменилось в августе прошлого года, — рассказывает папа Лены. — Леночка буквально на глазах выросла на 10 сантиметров, плечи у нее перекосило, а на спине обозначился горб.

Девочку отвели к ортопеду в районную поликлинику. После осмотра врач диагностировал сколиоз 2-й степени.

Танцы пришлось оставить. Кроме бассейна и ЛФК Лене назначили массаж, корсет и ортопедическую обувь.

— Они такие уродливые, — расстраивалась Лена, примеряя ортопедические ботинки. — Неужели мне теперь придется носить их всю жизнь?

Девочка упорно выполняла все рекомендации врачей, но ее состояние только ухудшалось. Появилась боль в спине, да такая, что высидеть урок в школе она уже была не в состоянии. Учителя разрешали Лене вставать и пройтись по классу, чтобы спина отдохнула. Приходя из школы, она сразу же ложилась на бок: в таком положении спина меньше болела.

В начале нынешнего года Лену направили на консультацию в Московскую детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) Святого Владимира.

— У девочки прогрессирующий правосторонний грудной сколиоз третьей-четвертой степени, — констатировал врач. — Профилактическое лечение не поможет, только операция.

Для начала Лену направили в реабилитационный центр при ДГКБ. Три недели она ходила на массаж, лечебное плавание, гимнастику и другие оздоровительные процедуры.

— В центре я познакомилась с мальчиком, которому в позвоночник вставили стержень, — рассказывает Лена. — После операции у него остался шрам от шеи до пояса. Он сказал, что самое страшное — это лежать после операции четыре дня на животе, когда нельзя пошевелиться, даже головой крутить нельзя. Но я готова пролежать так хоть 40 дней, лишь бы выпрямить спину.

Недавнее обследование показало, что угол искривления позвоночника увеличился. Началась деформация грудной клетки и внутренних органов. Врачи сказали, что ждать нельзя: дальше будет только хуже, девочка станет инвалидом. Чтобы этого не случилось, необходимо зафиксировать грудопоясничный отдел позвоночника с помощью специальной металлоконструкции.

Операцию проведут за счет бюджетных средств, но дорогую металлоконструкцию родители девочки должны оплатить сами. В семье с тремя детьми необходимую сумму собрать не в силах.

Стоимость металлоконструкции — 868 589 рублей.

Травматолог-ортопед ДГКБ Святого Владимира Степан Кудряков (Москва): «У Лены правосторонний грудопоясничный сколиоз стремительно прогрессирует, деформация уже приближается к 90 градусам. Отмечена деформация грудной клетки, сдавливание внутренних органов, особенно страдают сердце и легкие. Учитывая возраст девочки и степень сколиоза, развивающегося на фоне консервативного лечения, проводимого в полном объеме, ей необходимо срочное хирургическое вмешательство — операция с установкой на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Прогноз благоприятный».

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Лене Багаутдиновой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

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