Депутат Мосгордумы попросила Генпрокуратуру освободить двух девочек, арестованных за экстремизм 

Столичный парламентарий Елена Шувалова направила обращение Генпрокурору РФ Юрию Чайке в защиту двух девочек — Ани Павликовой и Маши Дубовик, которым накануне президентских выборов были предъявлены обвинения в экстремизме. По данным ФСБ, Павликова и Дубовик, которым на тот момент было 17 и 19 лет, планировали изменить конституционный строй. Депутат подчеркнула, что может сложиться практика вовлечения подростков в сымитированную экстремистскую деятельность с последующими арестами ради отчётности.
Как сообщила депутат Мосгордумы Елена Шувалова, к ней обратились убитые горем матери Ани Павликовой и Маши Дубовик (уголовное дело №11802450006000030), которых поместили в СИЗО за якобы экстремистскую деятельность. По словам родителей, в 5 утра к ним постучали, дескать, «вы затапливаете соседей». Когда дверь открыли, в квартиру ворвались люди в масках, надели на девочек наручники и увели. Сейчас им предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления против основ конституционного строя.
«Уважаемый Юрий Яковлевич! Обращаюсь к Вам и как депутат, и как женщина-мать. Пощадите девочек! Помогите им! У Вас самого есть дети. Вы знаете — кто из подростков в этом возрасте не максималист! Но после детального исследования материалов решений правоохранительных органов, у меня сложилось твёрдое убеждение, что никаким экстремизмом тут «не пахнет». Наоборот — доброта, открытость миру и наивность. Девочки не курят, не пьют, закончили музыкальные школы, кормили и пристраивали бездомных животных. Все, с кем они сталкивались в жизни — соседи в доме, сотрудники на работе, преподаватели по месту учёбы дали Ане и Маше очень хорошие характеристики», — написала депутат. В обращении подчеркивается, что девочки искренне, как на исповеди, ответили на все вопросы следователей, однако в дальнейшем каждая мелочь была использована против них. По словам депутата, подростки наивно и открыто обсуждали различные вопросы общественной жизни, а им эти откровения, никому не нанесшие и не могущие нанести вреда, вменили в вину как тяжкое преступление. Шувалова считает, что может сложиться страшная практика умышленного вовлечения в сымитированную экстремистскую деятельность с последующими арестами ради отчётности.
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