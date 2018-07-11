Сторонники Навального устроили травлю полюбившего Россию британского подростка

Подросток Тео Огден, прославившийся своими видео, в которых он опроверг навязываемые британскими СМИ мифы о России, подвергся травле со стороны соратников Алексея Навального

Огден стал участником дискуссии в Twitter о том, искренними ли были его восторженные рассказы о России. Сторонники Навального назвали его «подставным блогером», заявив о том, что отец молодого человека имеет бизнес-интересы в России.

В ответ Огден подчеркнул, что записывал свои видео, так как «любит Россию», а его противники — «ужасные люди, которые хотят денег и внимания».

«Ты любишь Россию? Ты прославляешь мафиозную диктатуру, которая захватила нашу страну», — заявил на это соратник Навального Владимир Милов

Милов надеется, что «карма достанет» Огдена, причем «чем раньше, тем лучше».

Напомним, в России Тео стал известен благодаря видеоролику, в котором он вместе со своим отцом развеивает мифы о России.