Ещё
Сторонники Навального устроили травлю полюбившего Россию британского подростка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сторонники Навального устроили травлю полюбившего Россию британского подростка 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Подросток Тео Огден, прославившийся своими видео, в которых он опроверг навязываемые британскими СМИ мифы о России, подвергся травле со стороны соратников Алексея Навального.
Огден стал участником дискуссии в Twitter о том, искренними ли были его восторженные рассказы о России. Сторонники Навального назвали его «подставным блогером», заявив о том, что отец молодого человека имеет бизнес-интересы в России.
В ответ Огден подчеркнул, что записывал свои видео, так как «любит Россию», а его противники — «ужасные люди, которые хотят денег и внимания».
«Ты любишь Россию? Ты прославляешь мафиозную диктатуру, которая захватила нашу страну», — заявил на это соратник Навального Владимир Милов.
Милов надеется, что «карма достанет» Огдена, причем «чем раньше, тем лучше».
Напомним, в России Тео стал известен благодаря видеоролику, в котором он вместе со своим отцом развеивает мифы о России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зверское убийство французской няни потрясло Великобританию Фото тайского «супергероя из реальной жизни» восхитило мировые соцсети Галкин похвастался способностью предсказывать результат сборной по футболу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть20
Шведская модель поразила бесконечными ногами72
Звезды, потерявшие детей
Кто узнает звезд без макияжа2
Что нужно знать о типах ягодиц28
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение