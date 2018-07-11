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Французские болельщики, хихикая, глумились над «Писающим мальчиком» в Бельгии
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Французские болельщики, хихикая, глумились над «Писающим мальчиком» в Бельгии 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Главная фан-зона французских болельщиков — безусловно Париж. На улицах Города Любви за своих переживали десятки тысяч человек. На Марсовом поле — да, оно есть не только в Петербурге — установили огромный экран. И после финального свистка фанаты зажгли файеры. Франция в финале чемпионата мира! Третий раз в истории и впервые с 2006-го года. Радости болельщиков нет предела. Кажется, что они уже стали чемпионами мира.
А в стане проигравших, в Брюсселе, этим вечером развернулась нешуточная борьба за один из символов Бельгии — «Писающего мальчика». Французы водрузили на него парик в цветах национального фланга, но гордые бельгийцы отстояли монумент и выдали своему мальчику бельгийский флаг.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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