Танзанийские альбиносы, чьи тела стоят дороже золота

Фотограф Эрик Ляфорг задокументировал трагические истории танзанийских детей-альбиносов, чья плоть, по мнению колдунов, приносит удачу. Страна готовится к президентским выборам, и нападения на альбиносов могут участиться — жители болеют за своих кандидатов.

Ляфорг посетил учреждение, управляемое благотворительной организацией Under the Same Sun. Там под круглосуточной охраной живут дети-альбиносы. Их выпускают на улицу только в сопровождении охранников.

«В Танзании тела альбиносов на вес золота. Колдуны используют части их тел — носы, гениталии, языки, пальцы и уши — для приготовления снадобий, которые якобы приносят счастье», — рассказывает Ляфорг.

Фото: Eric Lafforgue / REX Shutterstock

С 2000 года в стране было зарегистрировано 76 убийств альбиносов, хотя на самом деле их произошло намного больше. Президент страны Джакайя Киквете назвал нападения «отвратительными» и «большим позором для страны». Конечность альбиноса стоит от 500 до 75 тысяч долларов — и это в стране, где средняя месячная зарплата менее 40 долларов.

Фотограф побеседовал с детьми. 14-летний Эммануэль Фесто пережил жестокое нападение с мачете. Ему отрубили руку по локоть и отрезали пальцы на другой руке. Еще он потерял четыре зуба и повредил язык.

Несмотря на увечья, Эммануэль любит рисовать. Он стать хочет премьер-министром — чтобы «служить своей стране».

Девочка Кабула Нгаранго также пострадала от нападения. В 12 лет ей отрубили руку, пока она спала рядом со своей матерью. Она мечтает стать юристом и защищать других альбиносов.

Дети и подростки, живущие в заведении для альбиносов, Танзания.

У шестилетнего Бараки Космаса одна из самых ужасных историй. По делу об отрубании его руки было задержано 17 подозреваемых, включая его отца и младшего брата. Они отрезали ему руку и продали ее за пять тысяч долларов.

Танзанийский колдун.

11-летний Мвигулу Матонанге вспоминает, как ему отрубили руку: «Они завернули ее в грязные тряпки и исчезли в кустах».

Кабула Нгаранго потеряла руку, когда спала рядом с матерью. Мечтает стать юристом.

Кулва Лусана, 17 лет. Потеряла руку в 2001 году. Во время нападения узнала одного из преступников — это был ее дядя. «Пока руку отрубали, боли не ощущала. Как только они ушли, стало так больно, что я закричала».

16-летняя Пендо Серенгема пережила нападение у себя дома. «Руку отрубили по локоть вторым ударом мачете».

Эммануэль Фесто и Пендо Серенгема.

Эммануэль Фесто пережил нападение в 2007 году. Ему отрубили руку по локоть и отрезали пальцы на другой руке. Еще он потерял четыре зуба и повредил язык.

32-летняя Мариам тоже альбинос, она этим детям как мать. В 2008 году она потеряла обе руки и ребенка, которого носила на тот момент.

Сестре Мариам Дженифер 16 лет. После нападения на Мариам Дженифер две недели пряталась в лесу, опасаясь, что они вернутся. Она единственная в учреждении, на кого не нападали.

На 14-летнего Адама Роберта напали с мачете. Ему повредили три пальца. Адам остался жив и сказал полиции, что к нападению причастны его отец, мачеха и старший брат. Соседи подтвердили его показания, и преступники были арестованы. «Я никогда не вернусь в свою семью».