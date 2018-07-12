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Зачем в России промаркируют сигареты
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Зачем в России промаркируют сигареты 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Госдума одобрила введение обязательной маркировки табачных изделий во избежание незаконного ввоза сигарет на территорию России и попадания в страну контрафакта. Законопроект был принят в третьем, окончательном чтении.
— Проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, уполномоченными органами с использованием систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации, — сказано в официальном сообщении на сайте ведомства.
Эксперимент по маркировке табака продлится до конца 2018 года. Сама процедура представляет собой размещение на изделии матричного штрихкода, в котором содержаться данные о производителе, дате, месте и времени изготовления. Проверять легальность поставок сигарет будут сами торговые и оптовые компании.
Проект закона также определяет, что такое табачные организации — «юридические лица и ИП, которые занимаются производством, перемещением через таможенную границу ЕАЭС или через границу России табачной продукции», либо их дочерние предприятия.
Ранее Пятый канал рассказывал о планах Минздрава ввести экологический налог в отношении курильщиков.
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