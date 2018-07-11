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Танцевальный круиз: от польки и вальса до танго и пасодобля
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Танцевальный круиз: от польки и вальса до танго и пасодобля 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
10 июля в музее-заповеднике «Коломенское» прошел традиционный «Летний бал», организованный при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
У Красного крыльца Дворца царя Алексея Михайловича музея-заповедника «Коломенское» звучит танцевальная музыка. Многочисленные гости, а их по предварительным подсчетам около одной тысячи человек, с нетерпением ждут начала «Летнего бала», который в этом году посвящен Дню семьи, любви и верности.
— К балу я готовилась с удовольствием. Старалась соблюсти дресс-код, — говорит 59-летняя пенсионерка, кандидат биологических наук, Елена Сербис из Орехова. — Ведь все приглашенные должны быть в перчатках, дамы — в цвет наряда или в белоснежных, а кавалеры — обязательно в белых. Что касается платья, специально его сшила.
Собственными силами сделала себе костюм и другая участница праздника.
— После похода в музей вдохновилась, начала шить платье, как у Екатерины Второй. Я очень увлекаюсь ее историей, биографией. Она же моя тезка к тому же. Правда, фамилия у меня не Романова, а Александрова, — улыбается она.
Узнав о затее Екатерины, подключились друзья и знакомые. Одна подруга подарила парчу, другая привезла из Петербурга корону. Нашлись корсет, кринолин и золотая тесьма, белоснежное кружево и даже парик той эпохи.
— Всего на платье ушло 15 метров ткани, — объясняет Екатерина. — Своим нарядом я довольна, да и люди говорят, что я похожа на настоящую царицу Екатерину.
В белой рубашке и перчатках, галстуке-бабочке, стильном жилете и отутюженных брюках Виктор Устинкин выглядит артистом с большой буквы.
— С детства мечтал танцевать, — вступил в беседу бывший начальник технического управления завода имени Лихачева, — но времени на собственные увлечения не было. На пенсию вышел и забыл о несбывшейся мечте.
Но в марте узнал про проект «Московское долголетие», который реализуется городскими властями, и сразу отправился в клуб «Гармония» в Чертанове Южном. Нашел единомышленников, друзей, расширил круг общения. На данный момент освоил 19 танцев, но особенно полюбилась мне берлинская полька. Это очень активный и веселый танец. Надеюсь, и сегодня мы ее станцуем.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Утунова, руководитель организации «Управление социальной защиты населения Южного административного округа Москвы»:
— В нашем округе более 300 тысяч пенсионеров, более 12,5 тысячи из них уже подали заявки на участие в проекте «Московское долголетие». Но в связи с дачным периодом на занятия приходят примерно 8 тысяч человек. Думаю, две трети людей пока стесняются стать участниками, но мы работаем над тем, чтобы они решились прийти на занятия.
СПРАВКА
Проект «Московское долголетие» начал работу в марте 2018 года. В данное время в нем участвуют уже более ста тысяч москвичей. Они бесплатно посещают спортивные и творческие кружки по интересам, а также изучают иностранные языки и компьютерную грамотность. Участником проекта может стать каждый москвич старше 55 лет.
КСТАТИ
Праздник в честь Дня семьи, любви и верности прошел и в парке «Кузьминки». Гости мероприятия участвовали в мастер-классах по фитнесу, скандинавской ходьбе, гимнастике, танцам и рисованию. В усадьбе Воронцово праздник отметили чаепитием и мастер-классом по цигуну. Завершилось торжество концертом-пикником «Звуки лета».
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