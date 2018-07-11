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Девушка бросила работу, уехала на Бали и построила там обалденный дом из бамбука
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Девушка бросила работу, уехала на Бали и построила там обалденный дом из бамбука 

Bigpicture.ru 35 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Последние пять лет американка Элора Харди занимается тем, что строит дома из бамбука в Индонезии. Она бросила успешную карьеру в индустрии моды и налаженную жизнь в Нью-Йорке, собрала команду энтузиастов и отправилась на Бали совершать революцию в строительстве жилища.
Идею постройки домов из бамбука Элора переняла у отца, который считал бамбук самым перспективным материалом для возведения жилых домов. «Когда шесть лет назад я увидела, как строят дом из бамбука, я подумала, что сама хотела бы жить в таком доме», — говорит архитектор.
Наша редакция тоже с удовольствием бы поселилась в таком доме. Вы только посмотрите на этот экологичный шедевр.
Источник: AdMe.ru  1. По мнению архитектора, бамбук идеально подходит для создания жилища, ведь по прочности он может сравниться со сталью и при этом очень быстро возобновляется. Единственным недостатком является то, что бамбук разъедают насекомые, но эту проблему можно решить, если обрабатывать его специальным веществом.
12. Смотрите также: Загадка самого одинокого дома Исландии
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