Более 80 сахалинок сделали ЭКО бесплатно с начала года

Количество бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения возросло в Сахалинской области. 82 местным жительницам сделали ЭКО бесплатно с начала 2018 года. Еще 26 женщин в ближайшее время отправятся в медицинские учреждения. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Каждая жительница Сахалинской области может получить бесплатную процедуру ЭКО по медицинскому полису. Предварительно необходимо пройти обследование в женской консультации для подтверждения соответствующих показаний к процедуре. Чтобы не допустить осложнений пациенткам разрешают сделать не более двух ЭКО за год.

Они совместно с врачами могут определить клинику, в которой им будут проводить процедуру. Часто их направляют в медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска. Проезд туда оплачивается только один раз за год.

Эффективность экстракорпорального оплодотворения в регионе составляет в среднем 39%. Процедура предлагает женщинам совершенные методы лечения и увеличивает шанс беременности. Из 164 женщин, направленных на ЭКО в 2017 году, беременность наступила у 63 пациенток.

Москвич обнаружил, что ребенок, родившийся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), не от него. Супруга мужчины забеременела с помощью чужого биологического материала, ничего при этом не сообщив. Теперь обманутый муж судится и с клиникой, и с женой.