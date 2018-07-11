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Победительницей конкурса «Королева Весна-2018» стала россиянка
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Победительницей конкурса «Королева Весна-2018» стала россиянка 

Мир24 1 час назад
В Минске выбрали самую красивую студентку. Во вторник в белорусской столице прошел финал международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018», передает телеканал «МИР 24».
В нем приняли участие восемь студенток из Беларуси, России, Армении и Латвии. Жюри оценивало не только внешние данные, но и эрудицию. Корона и титул достались русской красавице.
«Человек в этом конкурсе раскрывается со всех сторон — и в спорте, и в красоте, и в грации, и в артистизме, и в интеллекте, и в творчестве. Я здесь обрела много новых друзей», — сказала победительница конкурса, студентка Северо-Кавказкого федерального университета Анастасия Кобцева.
В следующем году межвузовский конкурс грации и артистического мастерства пройдет в Ставрополе.
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