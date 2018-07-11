Шокирующая красота: как британец с изуродованным лицом покорил модельный бизнес

Креативность, как тренд в индустрии рекламы, развлечений и моды распространяется не только на сами объекты презентации, но и тех, кто их презентует. Кукольно‐идеальные стандартные лица и фигуры перестали быть в авангарде средств по привлечению и удержанию внимания потенциального покупателя. А вот необычная, шокирующая внешность модели‐презентатора ‐ самое то.

Генетические и сосудистые патологии, аномалии развития черепа или лицевой мускулатуры порой не только становятся наказанием. Некоторые люди, вопреки, если не благодаря, своим заболеваниям, получают выгодные контракты известных домов моды, становятся общественными деятелями или борцами за права таких же, как они. За права людей быть непохожими на других и не страдать от этого, не мечтать о смерти только потому, что выглядят как-то не так.

«Люди пялились на меня и смеялись, я не хочу, чтобы другие, у кого подобные проблемы, проходили через это», — рассказал ВВС Рори Макгуаер — 24-летний британец, активист общественного движения Changing Faces по предотвращению преступлений на почве ненависти.

Движение создано для того, чтобы люди, которые подвергаются издевательствам из-за внешности, могли пожаловаться, сообщить об этом.

Рори родился с родинкой на верхней губе, которая со временем из-за сосудистой мальформации (неправильное соединение артерий, вены или обеих) изуродовала его лицо. Более 20 операций лишь немного скорректировали внешность Рори. Но когда он понял, что с такой внешностью придется жить, решил, что таким, как он, нужно помогать и он будет стараться это делать.

В 6 лет Рори понял, что не такой, как все. Он рассказывал душераздирающие истории о том, как часто смеялись, издевались над ним сверстники. Они считали нормальным обзывать его ужасными именами и сравнить с кино— и теле-персонажами. А однажды его загнали в угол мальчишки и стали соревноваться, кто придумает для него самую оскорбительную кличку.

«Если я смогу помочь как можно большему количеству людей, я реализую свою цель. Нет ни малейшего права насмехаться или издеваться над людьми с проблемами во внешности. Для меня неприемлем ни один из вариантов», — уверен Рори.

Еще большей уверенности Рори придало предложение от модной марки Rebecca Violette, одежда которой призвана «разрушить стереотипы визуального восприятия в обществе».

По признанию Рори, после долгих лет издевательств над его лицом, отчего он неоднократно подумывал о суициде, он, наконец, почувствовал себя уверенным. А те, кто хохотал над его бедой, замолчали, когда он вышел на лондонский подиум.

Сделать из болезни красоту

В мировой индустрии моды немало необычных и оригинальных моделей: африканка-альбинос Тандо Хопа, веснусчатая темнокожая Никия Феникс, Луна Шульц или Симона Томпсон с заметной щербинкой между зубами или Арина Любителева с выделяющимися ушами. Но иногда именно заболевание, меняющее внешность человека, делает его желанной моделью.

Так это случилось с американкой Мелани Гайдос, у которой генетическая аномалия — эктодремальная дисплазия — исказила лицо, кожу, волосы, зубы, ногти и кости. У Мелани нет волос, только три молочных зуба, искажена форма носа. В подростковом возрасте издевательства сверстников заставляли ее думать о суициде так же, как Рори из Британии.

Но Мелани пережила этот период и даже переехала в Нью-Йорк, где ее заметили фэшн-фотографы и буквально забросали предложениями. В Instagram модели — 175 тысяч подписчиков. Она успела не только стать востребованной фотомоделью, но и сняться в клипе Rammstein на песню «Mein Herz brennt». После этого популярность Мелани взлетела, а ее внешность из «уродливой» стала «инопланетной». Модель намеренно не использует парики и зубные импланты и считает, что портфолио с необычными фото помогли ей сделать карьеру. Она уверена, что при встрече на улице, представители мира моды не смогли бы воспринять ее адекватно.

Еще одной моделью инопланетной внешности является Илька Бруль из Германии. Она родилась с деформированным лицом и пережила ряд операций в подростковом возрасте. В своем Instagram, на который подписаны более 22 тысяч пользователей, Илька рассказывает о своей истории, о том, как она преодолевала трудности и почему, каждый человек прекрасен.

«Я родилась с расщелиной лица, мои ноздри были неправильно сформированы, а из-за проблем со слезным канальцем справа, у меня все время текут слезы», — призналась модель. Илька сделала несколько фото для друзей фотографов и стала востребованной моделью с необычной внешностью. Илька утверждает, что нет уродливой внешности, есть уродливый характер, а это гораздо страшнее необычного лица.

Для россиянки Ирины Павлуцкой из Якутска модельный бизнес тоже стал трамплином на пути к уверенности и самореализации. Ирину называют девушкой-леопардом из-за генетической аномалии (меланоза), которая стала причиной необычной пигментации кожи. В юности внешность Иры тоже стала причиной издевательств и насмешек, но она давала отпор и заставляла уважать и принимать себя такой, какая она есть.

Ее фото в Сети заметил фотограф Вадим Руфов, предложил сделать профессиональную фотосессию, после которой необычную россиянку заметили и другие фотохудожники. Как и зарубежные модели, Ирина рассказывает о жизни в Instagram с более чем 15 тысячами подписчиков.

Но самой распространенной среди моделей «аномалией» внешности является, пожалуй, витилиго — нарушение пигментации кожного покрова, при которой разрушается меланин, образуя на теле участки белого цвета.

Одной из самых известных моделей с витигиго является Винни Харлоу с 3,5 миллионами подписчиков в Instagram. Темнокожая модель с необычной внешностью очаровала зрителей шоу America’s Next Top Model и прочно заняла место на подиуме, где, как оказалось, немало таких, как она.

Иомико Джонсон из Луизианы — 37-летняя мать 4 детей и бабушка 2 внуков, тоже страдает от витилиго с 12 лет. Ей в детстве тоже пришлось немало терпеть насмешек и издевательств, вплоть до нехороших мыслей о собственном существовании. Но теперь Иомико решила показать себя.

Еще одна девушка с витилиго из США выкладывает в соцсети Instagram фотоснимки и зовет себя моделью, не раскрывая имени. Но, судя по фото, внешность не является препятствием для полноценной жизни.