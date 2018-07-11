Датская молодежь пьет больше всех в Европе: «Я выпиваю от 20 до 30 бокалов пива и шотов за вечер»

Исследование, посвященное тому, сколько алкоголя потребляет молодежь, дало противоречивые результаты. Школьники в последние 20 лет пьют все меньше и меньше. Но самые свежие данные по этой теме свидетельствуют, что положительная тенденция уже неактуальна.

Общая тенденция в Европе такова, что молодежь сейчас пьет меньше, чем раньше. Правда, в Дании дела обстоят как раз наоборот.

В Финляндии за последние 20 лет тоже стало меньше выпивающей молодежи, особенно заметно, что снизилось количество тех, кто целенаправленно добивается состояния серьезного опьянения. Уменьшение количества пьющих подростков, возможно, связано с тем, что родители их теперь строже контролируют, полагает Кирсимарья Райтасало (Kirsimarja Raitasalo), эксперт из Института здоровья и благосостояния.

Она также пришла к выводу, что теперь молодые люди не чувствуют, что им нужно кому-то объяснять, почему они не пьют.

«То, что ты не пьешь, сейчас проще принимается, чем раньше», — констатирует Кирсимарья Райтасало. Она изучает тему потребления алкоголя молодыми людьми.

Плохие новости о выпивке в среде молодежи

К сожалению, самое последнее исследование о потреблении алкоголя школьниками («Здоровье в школе», 2017) демонстрирует, что эта положительная тенденция сейчас приостановилась, говорит Райтасало. Так что рано говорить о том, что хорошее развитие ситуации в этой области сохранится и продолжится.

Исследование также свидетельствует, что когда школьники становятся молодыми взрослыми, они начинают пить еще больше, и потребление алкоголя в их среде «нормализуется».

Датская молодежь пьет больше всех в Европе

Свежая статистика показывает, что ситуация с датской молодежью развивается вопреки общей тенденции. Во всей Европе и Скандинавии пьют все меньше — но только не в Дании.

«Алкоголь воспринимается как нечто более будничное и обыкновенное в Дании, чем в остальной Скандинавии», — говорит Райтасало.

В Дании возрастной порог для покупки алкоголя ниже, чем в остальных скандинавских странах. В 16 лет уже можно купить пиво и вино. В 18 лет можно покупать и крепкий алкоголь. В Дании алкоголь продается и в обычных продуктовых магазинах, и в киосках.

«Двадцать бокалов пива и шотов за вечер»

«Я выпиваю от 20 до 30 бокалов пива и шотов за один вечер», — рассказывает Эмма радостно, когда мы с ней и тремя ее подругами встречаемся поздним вечером четверга в Копенгагене.

Подруги смеются и закатывают глаза, когда она рассказывает, как много пьет. Не совсем ясно, согласны ли они с тем, что она говорит, или им кажется, что она преувеличивает. Такие объемы наверняка заставили бы исследователя темы потребления алкоголя покачать головой.

Но все четыре считают, что статистика о том, сколько алкоголя потребляет датская молодежь, в общем и целом совершенно справедлива.

«Мы рано начинаем», — говорят они.

«Мы, датские девчонки, время от времени порядком напиваемся», — смеется Эстер.

Ее подруги с ней согласны. Они целенаправленно устраивают пьянки каждую неделю.

Никого в их компании совершенно не тревожит, что они так много пьют, и, если верить им самим, их родители на этот счет тоже спокойны.

«Сейчас мы просто веселимся, а когда станем старше, будем пить меньше», — говорят они.

Петер Конов (Peter Konow) из организации «Алкоголь и общество» (Alkohol og samfund), которая занимается просветительской деятельностью по теме алкоголя, рассказывает, как ученики датских школ устраивают между собой соревнования, кто больше выпьет.

Либеральные правила продажи пива, вина и другого алкоголя — сами по себе не проблема, по мнению Петера Конова.

Однако он считает, что Дании следовало бы ужесточить правила в том, что касается маркетинга и рекламы алкоголя. Конечно, определенные ограничения есть и сейчас. Например, реклама не должна быть направлена на молодежь.

«Но те, кто рекламирует алкоголь, часто нарушают правила», — говорит он.

Датская политика по алкоголю заключается не в том, чтобы защитить население от вреда, причиняемого спиртным, а в том, чтобы помочь людям, которые сами не смогли справиться с личной ответственностью в этой сфере.

Монополию на алкоголь в Дании едва ли когда-нибудь введут, считает Конов.

«Такие вещи здесь даже не обсуждаются», — говорит он.