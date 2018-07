«Твой дом будет выглядеть как хлипкая лачуга, а участок…»

В Приморье бывшие врачи, учителя и юристы переезжают в деревни и села, чтобы начать новую, фермерскую жизнь. Однако иллюзии рассеиваются быстро.

«Люди думают, что сегодня уже не надо держать в руках тяпку, вилы и мотыгу, что все сделает техника, и жизнь фермера не настолько тяжела, как еще 10–20 лет назад», — сетует Дмитрий Панарин, сельхозпроизводитель.

Закон Мерфи, который гласит: «Anything that can go wrong will go wrong» — «Все, что может пойти не так, пойдет не так», в России работает на 100%, считают новообращенные фермеры. Например, Нина Урюпина, совладелица КФХ «Зелень», жила ритмами большого города, будучи коммерческим директором известного во Владивостоке гламурного журнала.

Нина Урюпина: «В сельской местности отсутствует инфраструктура, и самая главная проблема здесь — наличие Интернета, вернее, его отсутствие, потому что нигде, стоит немного отъехать от города, нет оптоволокна. На самом деле во многих деревнях отсутствует даже 3G, как правило, вы можете рассчитывать только на 2G, а учитывая, что любой бизнес завязан на Интернет, это очень мешает фермерам.

Переехав, мы столкнулись с тем, что не было никакой связи, и приходилось ставить специальные усилители, возле которых можно разговаривать только в очень неудобном положении, не отходя ни на шаг. Проблему решила установка спутниковой антенны, но это было достаточно дорого. Когда в нашей деревне появилась вышка 4G, в плане сотовой связи жизнь наладилась, однако в любом случае Интернет в городе и деревне — две большие разницы. Тем, кто выбирает участок, я советую смотреть не только на его локацию и стоимость земли, но и на прием сигнала сотовой связи. Вторая сложность не имеет решения — это дорожная инфраструктура. Если в городе с дорогами беда, то представьте, что творится в деревне».

Сэкономить не получится

Много ли надо в деревне? Игорь Конюхов , когда-то работавший журналистом в газете «Комсомольская правда» , а сегодня развернувший собственное фермерское хозяйство «Экоферма „Николаевское“, точно знает — сэкономить не получится.

Игорь Конюхов: „Если говорить о строительстве дома, лучше забыть о быстрых сроках. Вопросы с инженерными сетями нужно решать заранее. Допустим, вы собираетесь начать строительные работы, у вас есть участок, но только подведение электричества к нему займет минимум полгода — быстрее вряд ли получится либо нужно очень много денег. А с деньгами зачастую бывает туго — люди рассчитывают на одну сумму, но по факту расходы значительно ее превосходят.

Большое заблуждение думать, что „поставил стены, крышу, и стоит готовый дом“, можно жить. На самом деле стены и крыша — всего лишь 30% от стоимости дома, еще 70% составят коммуникации, отделка и т. д. Многие этого не понимают, начинают строиться, деньги у них заканчиваются, люди все бросают и уезжают обратно либо образуется очередной долгострой. Кроме того, нужна техника — без нее современному фермеру не выдержать конкуренции. Собственными силами человек не обработает больше одного га земли“.

Мини-трактор для использования на малых фермерских хозяйствах и приусадебных участках стоит от 150 тыс. руб., более тяжелая артиллерия, такая как, например, „Синтай XT224“ китайской сборки, — свыше 300 тыс. руб. Самая неприхотливая сельскохозяйственная машина потребляет 1,2 литра ДТ в час, а учитывая, что дизельное топливо сегодня стоит дороже бензина — до 50 руб. литр в широкой рознице, то расходы получаются немалые даже для небольших фермерских хозяйств, что уж говорить о полях в десятки гектаров, где работают тракторы, расходующие 50 и более л/час.

Техника пашет, боронит, окучивает, убирает и сажает, косит, сеет, поливает. „Но в России ее не производят, — отмечает Николай Анисимов , глава КФХ „Приморская ягода“. — У нас нет производства для сельского хозяйства. Цена того же оборудования для капельного полива — насосов, рукавов, шлангов — привязана к евро“.

Нина Урюпина: „Человек, который переезжает в деревню, обычно думает, что будет там тратить меньше денег. Это иллюзия, с которой надо распрощаться сразу же. От городского жителя фермер отличается только тем, что каждое его движение исчисляется суммой минимум с пятью нулями. Что бы ты ни затеял, обойдется тебе от 100 тыс. рублей. И тех денег, которые ты потратишь на обустройство своего домика, чтобы жить в нем с городским комфортом, в городе хватит, чтобы купить четыре квартиры. Причем, даже учитывая значительные расходы, твой дом будет выглядеть как хлипкая лачуга, а участок — вписываться в картину традиционной глухой российской глубинки“.

Человеческий фактор

Следующая проблема, о которой говорят фермеры, не связана с материальным вопросом и относится скорее к русской ментальности и традиционной ксенофобии, свойственной жителям отдаленных муниципальных образований. „Деревенские не любят городских“, — это не миф, в чем собеседники корр. „К“ убедились на собственном опыте.

Игорь Конюхов: „Нужно быть готовым к тому, что поначалу местное население примет вас в штыки. Это дело временное: если вы человек рабочий и трудитесь на совесть — впишетесь. Но вообще к городским в деревне относятся не очень хорошо. Следующая проблема, связанная с человеческим фактором, — кадровый голод. Найти работников в деревне, особенно на сезон — задача огромной сложности. Елена Анисимова , совладелица КФХ „Приморская ягода“, когда-то работала продавцом-консультантом в магазине детских товаров, но давно мечтала о фермерской жизни. Решившись, наконец, реализовать свою мечту, она даже не предполагала, что местное население встретит их недружелюбно. Несмотря на скромные пять соток, с которой начиналось хозяйство ее семьи, несмотря на желание начинающих аграриев работать много и тяжело, барьер возник сразу же, и потребовалось немало времени, чтобы вписаться в сельское общество.

“Рук, действительно, очень не хватает. Работаем как можем, всей семьей. Землянику, овощи выращиваем „на пленке“, потому что людей для прополки не найдешь», — говорит Елена Анисимова.

И если с неквалифицированными кадрами возникают трудности, то с квалифицированными еще сложнее. «Плачу трактористам по 40 тыс., но все равно подходящих работников не найти. Их попросту нет», — отмечает фермер Анатолий Тимчишин.

Зачастую начинающий сельхозпроизводитель все делает сам, своими руками и руками своей семьи, довольствуясь небольшим доходом 50–70 тыс. руб. Причем рано или поздно он оказывается в ситуации, когда понимает, что все делал неправильно.

Ошибки «городских»

Игорь Конюхов: «У многих горожан есть стереотип о том, что вырастить хороший урожай — не проблема. А по факту оказывается, что каждая культура, хоть табак, хоть малину выращивай, да что угодно, требует большого объема знаний и повышенного внимания. Получить товар должного качества не так-то просто».

Елена Анисимова: «Подготовка почвы, выбор материалов (попробуйте найти на российском рынке качественную пленку), поиск поставщиков, освоение технологий — на каждом шагу ты можешь ошибиться. Нюансов — тысяча. Опытным путем приходится доходить до таких моментов, что, к примеру, рассаду „фриго“, которую мы используем, лучше не сажать при высоких температурах».

И не стоит надеяться на быструю окупаемость, предупреждают собеседники «К». Рассчитывая заработать первые деньги через пять лет, можно разбить виноградник или посадить жимолость, малинник принесет коммерческий урожай через три года, клубника — в первый же год. «Но в любом случае капиталовложения в сельское хозяйство окупаются где-то через пять-шесть лет, если, конечно, реально вкладываться и работать не на пяти сотках, и особенно если речь идет о плодово-ягодном хозяйстве, — комментирует Николай Анисимов.

Причем, будь то картофель или жимолость, каналы сбыта нужно обдумывать заранее, еще до того, как вы переквалифицировались в новые фермеры».

Дмитрий Панарин: «Рынки сбыта — проблема краеугольной важности. Условно говоря, вы получили урожай 200 кг петрушки, укропа, а из Китая везут пять вагонов того же самого, только дешевле. Рассчитываете поставлять продукцию в школы, детские сады? Имейте в виду — такие учреждения живут по 44-ФЗ о госзакупках, и у простого фермера, пусть даже вырастившего 200 тонн зелени, крайне малы шансы выиграть конкурс. Даже если вы реализуете „борщевой набор“, куда входят капуста, свекла, картошка и морковка, потребуется значительный объем товара, чтобы пробиться в поставщики, а малые фермерские хозяйства таких объемов не производят.

Ярмарки у нас традиционно проводятся только осенью и весной. Рынок? Пожалуйста, вам предоставят места за определенную сумму, но никто не даст гарантии, что продажи в течение дня ее „отобьют“.

Почему сейчас снова начала процветать придорожная торговля? Одна из причин — люди не могут позволить себе доехать, например, до Владивостока, так как бензин стоит дорого, а гарантий продаж опять же нет никаких. Бороться с „придорожниками“, может быть, и правильно, но, с другой стороны, куда еще людям идти?»

Некоторые фермеры берутся выращивать редкие сорта овощей и зелени, надеясь удачно занять пустующую нишу, однако пока аграрий разбирается с культурой, нетрадиционной для местного рынка, его могут опередить. Так, по словам Нины Урюпиной, буквально недавно в КНР научились выращивать отличного качества сорта зелени, которые раньше не удавались китайским производителям.

По словам экспертов, риски в сельскохозяйственном бизнесе подстерегают тебя на каждом шагу — от неожиданной конкуренции до тайфунов, в одночасье сводящих на нет результаты приложенных усилий, от антракноза, поражающего урожай клубники, до происков монополистов, занижающих цены на сою.

Государство вас не спасет

Субсидии? Гранты? Чтобы получить государственную поддержку, фермеру нужно проделать кропотливую работу, запастись огромным терпением, а главное, временем, которого у сельхозпроизводителей, как правило, не бывает. Татьяне Колотий, главе семейной животноводческой фермы ИП Торкунов Борис Степанович, помог дофермерский опыт бухгалтера и юриста. Но 10 млн гранта, полученных в рамках краевой программы развития сельского хозяйства, лишь покрыли издержки на оборудование коровника.

Татьяна Колотий: «Соискателю надо проделать огромную работу, проявить терпение и потратить немалые деньги, чтобы написать бизнес-план и собрать всю необходимую документацию. Когда мы подавали на грант в первый раз, нам отказали. Когда решились на вторую попытку, многие задавали вопрос: „Зачем вам это нужно? В том году не дали, в этом тоже не дадут“. Не дадут так не дадут, попытаться стоит, подумали мы. Рискнули, и все получилось».

Овес с 2014 г. подорожал почти в два раза — до 13 руб. за кг, дойное стадо съедает кормов на 40 тыс. в месяц. Плюс электричество и другие расходы, в силу которых владелец маленькой фермы не может позволить себе продавать молоко предприятиям по 30 руб. за литр, а должен искать круг покупателей, готовых покупать его по 60. Но Татьяна Колотий, бывший успешный юрист, директор фирмы по недвижимости, рада нести издержки тяжелого крестьянского быта и вставать в полчетвертого утра на утреннюю дойку.

Смысл в чем?

Фермерство — оно не для всех, но тот, кто находит себя на этой стезе, готов запастись терпением и шаг за шагом преодолевать путь в тысячу ли.

Игорь Конюхов: «Фермерская жизнь — она совсем другая. Смысл в чем? Надо просто иметь терпение. Поначалу будет совсем тяжело — работать придется очень много, но если руки у тебя, что называется, из того места и ты грамотно строишь свою работу, с каждым годом будет все легче и легче: объемы товара будут расти, появится хорошая клиентская база, со сбытом станет проще. Первое время надо быть готовым сидеть без денег, вообще дай бог, если на хлеб с маслом хватит. Придется забыть о свободном времени. Если не на кого оставить хозяйство — все, ты невыездной — не то что за границу не съездишь, но и элементарно в выходные с семьей на море, потому что нет времени.

Но есть и свои плюсы, ведь это жизнь на свежем воздухе, свобода от всех. От всех, кроме себя. То есть надо четко понимать, что если ты захотел себе устроить выходной, ты, конечно, его устроишь, и никто не будет тобой командовать, но другое дело, сможешь ли ты отдыхать, когда сено сохнет, а завтра дождь? Оставишь ли ты мокнуть его под дождем, понимая, что оно пропадет, или будешь всю ночь „фигачить“ — работать, собирать? Ответ, я думаю, очевиден».

Николай Анисимов: «Причем и зимой не получится расслабиться — это могут позволить себе только очень успешные фермеры. Снегозадержание, обслуживание техники — дела найдутся в любое время года, если ты реально фермер и если у тебя достаточно большое хозяйство, а с 1,5–2 га с нашим климатом заработать проблематично».

Дмитрий Панарин: «У меня есть два примера: два товарища, которые, имея довольно успешный бизнес во Владивостоке, кинулись в деревню. В итоге у одного все хорошо, он выращивает клубнику, зелень, имеет налаженное хозяйство, а второй вернулся в город, потому что дело не пошло. Хотя на старте возможности были равные. Кому-то это дано, кому-то нет, кто-то находит себя на земле, а кто-то понимает, что фермерство не для него. Поэтому что-то советовать здесь сложно — каждый решает сам для себя».