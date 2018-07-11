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«Таня, давай, до свидания!» — азербайджанцы взорвали YouTube — видео
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«Таня, давай, до свидания!» — азербайджанцы взорвали YouTube — видео 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Интигам и Этирам Рустамовы — авторы знаменитой мейханы «Ты кто такой? Давай, до свидания!», взорвавшей рунет в далеком 2010 году, продолжают купаться в лучах славы. В поисках самых популярных хитов и исполнителей, Sputnik Азербайджан обратил внимание на хит «Таня» братьев-мейханщиков, который перешел отметку за миллион и стал не менее популярным, чем хит «Давай, до свидания!».
Композиция мейханщиков представлена, как новая версия хита «Давай, до свидания!».
Авторы «Давай, до свидания!» посвятили мейхану Sputnik Азербайджан>>
Отметим, что фраза «Ты кто такой? Давай, до свидания!» стала одной из самых популярных в странах СНГ. Еще большую популярность мейхане «Ты кто такой? Давай, до свидания!» принес российский рэпер Тимати, который в 2012 году использовал ее в своей песне, адресованной Филиппу Киркорову.
Мейхана в исполнении Диляры Кязымовой взорвала соцсети>>
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