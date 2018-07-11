Роза Сябитова: «Дочь — невеста премиум-класса, а я выхожу замуж

28 июля 2008 года на Первом канале вышла программа «Давай поженимся!». Десять лет в супружеской жизни — это оловянная свадьба, где олово символизирует гибкость, достигнутую между мужем и женой. А другое название этой годовщины — розовая. Поэтому соведущей Розе Сябитовой и слово.

— Вы правильно провели аналогию с семьей, — говорит она, уютно устроившись на лужайке в тени своего загородного дома в Подмосковье. — Программы делают не одни ведущие, а большое количество людей — режиссеры, продюсеры, операторы, соведущие, гримеры. В нашем проекте задействовано более 50 человек. Это коллективный труд, а там, где есть коллектив, возникают семейные отношения. Гибкость сформировалась благодаря Ларисе Гузеевой . Она более опытная, чем я. Василиса Володина стоит немного обособленно — она космос, сверху поглядывает на нас. Основное взаимодействие героев происходит со мной и Ларисой. Я сватаю, потому что программа о святом деле — сватовстве. А Лариса, как главная в нашем проекте, сочетает в себе много ролей — и модератора, и ведущей, и мамы, и жены, и подруги. Мы под нее все подстраиваемся. В самом начале она сказала, что для того, чтобы наш проект жил долго, мы не должны дружить вне стен студии. Всю энергетику мы делаем на площадке, с площадки ушли — каждый сам по себе. Единственное, что позволяем себе, это поздравить друг друга с днем рождения. Это правильная позиция, которая себя оправдала. Мы за 10 лет не переругались, хотя несли в программу свои беды и радости. Если же мы начинали дружить, как говорит Лариса, «взасос», а по-другому она не умеет, то начинались обиды. Так что у нас чисто деловые отношения, а форма подачи — семейная, достаточно простая, и в этом есть некая органика.

— Взаимовыручка, конечно, есть. Лариса в первую очередь актриса, и ей гораздо сложнее, потому что она принимает первый удар на себя, ведет, рассказывает. Мы через вопросы должны раскрыть историю героя, выявить проблематику и дать рекомендации. У меня профессиональное психологическое образование, а мои соведущие имеют опыт, который может переплюнуть профессиональный. Я писатель, и на протяжении 10 лет написала достаточно много книг (среди них — «Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку», «Как влюбить в себя кого угодно. Секреты мужчин, которые должна знать каждая женщина», «Почему одних любят, а на других женятся? Секреты успешного замужества». — Прим. «Антенны») на основании материала, который приходит к нам. Я постоянно нахожусь в теме этого изучения. Ларисе сложнее, она зависит от режиссера. Что он говорит, то она и делает — и делает это профессионально. А я подбрасываю ей некоторые фразы и мысли, которые она потрясающе развивает. Один из нас — хороший, а второй — плохой полицейский. Если Лариса начинает мочить героя, то я становлюсь адвокатом. И тут я очень поднаторела, могу защитить любого человека.

— Как сваха я буду работать с каждым, потому что не мне определять: все браки совершаются на небесах Всевышним. У Него свои планы относительно каждого из нас и нашей личной жизни. Мы даем только возможность. Если у меня личная неприязнь к человеку и я ее использую, то мне нечего делать в сватовстве. Другое дело, насколько кто готов к семейной жизни. Нас так много, и у каждого свое представление о счастье. Моя задача как профессионала выявить это представление у конкретного человека и предоставить ему партнера, у которого такая же система ценностей. Это как собрать пазл, чтобы они были совместимыми. Но за самих людей я не отвечаю. Я не могу вложить в них те правила, которые я описала в книгах и которые знали наши бабушки. Например, что муж принесет, то жена и поднесет. То есть принес на три копейки, и стол накрывайте на три копейки. А когда муж начнет возмущаться, ласково скажите, что вы его любите, но вы не волшебница, и даже в сказках к каше из топора прикладывалось и масло, и много чего еще. Он погундит-погундит — и завтра пойдет зарабатывать больше. А вы закрепите результат по Павлову ( Иван Павлов — ученый, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности. — Прим. «Антенны»). Поощрять лучше сексом — вот она житейская мудрость.

Проблемы детей — это проблемы родителей. Наши родители жили непонятно как, с разводами или без них. Мы живем в России, которая всегда слыла страной традиционной, патриархальной. Мужчина здесь всегда сильнее. Никакого равенства. Если бы Бог его хотел, Он создал бы двух мужчин или двух женщин. Даже попытка создать женщину по подобию мужчины ни к чему хорошему не привела. Бог прилепил женщину к мужчине как некое сопровождение и создание комфорта, наделил ее способностью рожать и продолжать род. Мы можем только это. Феминизм показал, что кольцо, купленное за свои деньги, никогда не принесет такого удовольствия, как кольцо, подаренное любимым мужчиной. Используйте свои два высших образования, чтобы мотивировать мужчину, чтобы он захотел возить вас на курорты и дарить вам подарки. В российской семье демократии нет и не будет. Если вы идете замуж, то должны быть за мужем и делать так, как он сказал. Но вкладывайте ему в голову информацию так, чтобы он выдавал ее за свою. Как сказала Лариса в самом начале нашей передачи, аргумент, что я тоже работаю, не работает. Хочешь развиваться как личность, должна успевать все. Муж не должен приходить с работы и видеть записку: «Котлеты в холодильнике, будешь заниматься сексом, не буди». Это приведет к тому, что он уйдет к другой, которая будет выполнять все женины обязанности: встречать, готовить, рожать красивых детей.

— У меня свое довольно успешное брачное агентство, и консультирую я за немалые деньги. Однако для любимых читателей «Антенны» могу дать несколько рекомендаций даром. Абсолютно все обязанности по дому должна выполнять женщина. Сейчас каждый второй мужчина утверждает, что ему не нужна жена, которая готовит (можно кухарку нанять) или стирает (есть стиральная машина). Но это их способ привлечь ваше внимание. Первые же претензии после первой брачной ночи будут касаться грязных носков и белья. Все мужчины обещают нам счастье, но я еще не видела ни одну абсолютно счастливую жену. Если вы выходите замуж с ощущением, что вы бедняжка («ой, бедненькая, сколько на мне отныне забот по дому»), то вас ждет бедная семейная жизнь. Почему девушки плакали на девичниках? Потому что понимали, что закончилась беззаботная девичья жизнь, а начинается суровая и не всегда счастливая. В семейной жизни есть проблески: когда все уложены и все дела переделаны, вы смотрите на своего не идеального мужа и благодарны ему за то, что он подарил вам счастье быть женщиной, женой, матерью. Зачем это блаженное состояние отдавать мужчине? Пусть он обеспечивает семью, а жена должна создавать уют, давать ему возможность отдохнуть, а утром пойти доказывать, какой он крутой альфа-самец. Это как шар: оболочку создает мужчина, а все внутри — женщина, и если она этого не сделает, шар сдуется. Мужчине тяжко в двух случаях: секса не дают и вынимают мозг. Поэтому утром его нужно отпускать на работу удовлетворенным, а вечером кормить мясом — и вот вам счастье. Детородный орган и желудок у мужчины напрямую связан с мозгом. Если они не работают, то мозг отключается, нет идей и, соответственно, нет денег.

Читательнице нужно ответить на самый важный, сакраментальный вопрос, зачем ей мужчина. Как говорила моя бабушка, хотите быть сытой, счастливых будет меньше, хотите счастливой — сытых меньше. Зарабатывающий мужчина мало времени бывает дома. Если вы хотите обеспеченного мужчину, то их нужно искать по дорогим хобби — гольф-клубы, яхт-клубы, дорогие пляжи, где они скопом и отдыхают. Главное правило: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. То есть нельзя ходить в магазин голодной — возьмете первое, что попадется. Определившись с выбором, открывайте дорогие журналы и смотрите, что в тренде. Ведь мужчина тоже заложник моды. Одевайтесь так, как там нарисовано. А если денег нет, то Вася с автобазы тоже хороший муж.

— У моих детей тоже все слава Всевышнему. У Ксюши: не было бы счастья, да несчастье помогло (в 2015 году единственная дочь всероссийской свахи вышла замуж за юриста, которого мама нашла ей с помощью своей программы, но почти сразу же развелась. — Прим. «Антенны»). Проблема замужества Ксении в том, что она звездный ребенок, а я звездная мама. Медные трубы, то есть славу и финансы бывает трудно пройти. Супруг не удержался.

Муж в семье как генеральный директор компании: он должен знать, что происходит глобально, но не надо его грузить деталями. Путь к его сердцу лежит через эго — он самый-самый. Каждый вид мужчин нужно восхвалять по-разному: Васю-бизнесмена за его деловую деятельность, а Колю с автобазы — за золотые руки. Еще у мужа есть порода. Если он бультерьер, то он и доброту проявляет по-бультерьерски, а моя маленькая собачка ши-тцу — по-другому. Если не знаете, какой породы ваш будущий муж, спросите свекровь. Любящая мать знает, как сделать своего сына счастливым и как им манипулировать. Не надо требовать от способного много зарабатывать бультерьера, чтобы он вел себя в постели как нежная ши-тцу, которая вам ничего не заработает.

Если вы хотите колечко с бриллиантом, сначала посмотрите, способен ли он его купить, приучила ли его к этому мама. Мой сын Денис приучен. Когда он мне приносил колечко из проволоки, я так радовалась, что сформировала привычку. После проволочного он мне начал покупать на свои завтраки какие-то копеечные колечки, и я их носила рядом с дорогими, так что сын видел, что они на самом деле мне дороги. У меня целая шкатулка его подарков — от простых до золотых. Поэтому ясно, что он подарит своей женщине, но не все такие матери, как я. Если вы видите, что ваш мужчина не в теме того, что вы от него хотите, то формируйте у него привычку. Радуйтесь тому, что он дарит, и смотрите, когда у него лучше просить. Если он добрый после секса, то формируйте у него условно-безусловный рефлекс. Чтобы, проходя мимо ювелирного магазина, он думал: «Что же она устроит, если я ей браслет подарю?» Вы должны эту ситуацию отследить.

Сын также завидный жених. Ему 29 лет. Уже самостоятельный. Машина, квартира, дом построили родовой. Ему достанется половина всего: есть куда и невесту привести, и где детей нянчить. Я хотела бы, чтобы они сюда приезжали. Здесь есть где отдохнуть с друзьями. Два мангала — передвижной и стационарный. Скоро обустроим поле для мини-гольфа, которым я занимаюсь.

— У меня есть сермяжная практичность, которую я унаследовала от бабушки. Поэтому я стараюсь соединить приятное с полезным. Когда все построю, займусь ландшафтным дизайном. Планирую поставить открытую деревянную беседку, всю в плюще или винограде. И будут английские кусты, огораживающие территорию. Что касается сада, то тут у меня шкурный интерес. Когда я воспитывала своих детей, главный принцип установила, чтобы они выросли с сытым сознанием. Это образование: они должны читать книги и общаться с интересными и талантливыми людьми, от которых они впитают все хорошее, и у них появится мотивация стремиться к чему-то. И чтобы привязать таких людей, моих известных коллег, к этому месту, я посадила звездный сад. Стала спрашивать всех, какие у них любимые деревья, и посадила их. И в будущем буду рассказывать внукам историю этих деревьев. Эта необычная лиственница, например, от Вани Урганта. Рябина — это Андрей Малахов , ясень — Василиса Володина, сирень — Лариса Гузеева, яблонька — Катя Стриженова. И когда мои дети посадят свои деревья, я обязательно сделаю Всероссийский день знакомств. В старину это был день Ивана Купалы — день летнего равноденствия. Это еще одна традиция, которую я хочу распространить, это чтобы молодожены сажали в день свадьбы яблоню и вешали на него красную ленточку. Яблоня — семейное дерево и олицетворение женского начала. При этом любая незамужняя девушка в любое время года сможет повесить на это семейное дерево белую ленточку и загадать желание выйти замуж. И выйдет! Представьте себе сад осенью или зимой весь в белых ленточках. Так что 21 июня станет днем жениха и невесты. Эта идея уже на уровне поддержки правительства.

— Моя Ксения на сегодня — в поиске, она ни к кому не привязана, окружена мужским вниманием в большей степени, чем до замужества, потому что есть голова, опыт, некий женский кураж. Я Ксении говорю: выйдешь замуж, рожай стразу троих, от многодетной матери редко уходят. И мужа подтолкнет не дурью маяться, а деньги зарабатывать. И будущей невестке советую тоже рожать троих. Я потяну шесть внуков. Их еще нет, а я уже знаю, что с ними делать буду.

И сын, и дочь оба — в семейном бизнесе. Ксения получила прекрасное образование. Она академический психолог, работает у меня директором — я счастлива, потому что стали больше зарабатывать. Еще она окончила курсы телеведущих. Мы снимаем собственное реалити-шоу, в котором я рассказываю о проблемах стройки, популяризирую загородную жизнь — комфортную, стильную, правильную. И у нас получается сериал про приключения семейки Адамс — Сябитовых — прямо кошмар на улице Доброй, как называется наша улица. Смешались ужасы, комедийный жанр, стеб, черный юмор. В первой серии Василиса Володина дает прогноз, почему у меня возникли такие проблемы с канализацией и водопроводом. Оказывается, случился ретроградный Меркурий, и Венера стояла не там, где надо, так что я положила фундамент в неудачное время и у меня теперь проблемы с водой. Во второй серии речь пойдет о строителях: планирую взять интервью у Лены Малышевой, которая мне скажет, что мне сделать (заняться йогой, дыхательной гимнастикой), чтобы не поубивать этих работников. Покажу, как нас обманывают и сколько на самом деле стоят материалы. Экономить на стройке нельзя, но правильно вести финансы нужно.

Пилотный вариант я хочу предложить Первому каналу — серия про то, как меня разводили строители. Его уже можно увидеть у меня на ю-тюбе. Надеюсь, что после этого сериала Ксению пригласят ведущей на телевидение.

— Ксения как невеста и Денис как жених относятся к категории премиум-класса. Классификация имеет исторические корни. Женщина — товар, а мужчина — купец, и их отношения регулировались законами брачного рынка. В старину ряд существовал один, потому что не было разводов, если женщина вдовела, то больше замуж не выходила. После падения СССР женщины начали разводиться, чего не делали в советское время, когда тыкали пальцем в мать-одиночку, которая получала копеечное пособие. В 1990-е годы женщины стали зарабатывать наравне и даже больше мужчин, и многие ударились в эту крайность, а когда очнулись, оказалось, что им уже сороковник и никто не берет. Так появились ряды, которые я выявила по детородному возрасту. Это как с недвижимостью: есть первичка, а есть вторичка. Первый ряд: с 18 лет, когда регистрируется брак, до 25−26 лет, границы детородного возраста. Второй ряд: от 26 до 35 лет. Если родить первенца в этот период, то обновления организма не происходит, а приобретаются болячки. А если рожать после 35, то болеть будет уже ребенок. Мужчины умнее всех гинекологов. Они выбирают молодых. У них самих нет рядов, а только требование трех ключей — от квартиры, машины и офиса. Если у него это есть, то он премиум-класса независимо от возраста. Мужчины заинтересованы передать эти ключи здоровому потомству, которое рожают молодые.

Сейчас мужчины стали обращать внимание на целомудренность (моя Ксения — классический пример, замуж она вышла невинной). Но если женщина была замужем и нет детей, то мужчин особенно не волнует, девственницу они берут или нет. Женщина с детьми еще хуже: это чужой род, чужая кровь, не его ребенок. Никогда он его не полюбит. Но у нас такое количество молодых одиноких мам, что мужчины вынуждены говорить, что ничего страшного в ребенке нет. Ксения попадает в ряд премиум-класса по возрасту, приданому, плюс у нее прекрасное образование. Замужество дало ей большой бонус — она прошла проверку как хорошая жена. Прикусывала язык до крови, но это показатель уникальной жены. Детей нет, умница, красавица. Первый опыт — люби кого хочешь. А родители должны позаботиться, чтобы муж ее не тюкал тем, что взял без приданого или с ребенком. Все написано в «Домострое». Когда Ксения выходила замуж, я сказала будущему зятю, что буду звать его сыном и расскажу, что надо делать, чтобы она ему мозг не выносила. Сказала: купи, значит, купи без всяких вопросов. Но он этого не делал. Может, понадобится лет десять, чтобы притереться друг к другу, а обязанность родителей — ненавязчиво помогать.

— Я сама не невеста, а бабушка, последний ряд. Поэтому к земле привыкаю, родовое гнездо строю. Конечно, много вкладываю в себя любимую. Живу за городом, хотя часто езжу в Москву на съемки, но сразу начинает болеть голова — значит, надышалась смогом. Я применяю новейшие технологии косметологии, что стоит дорого, и мужчину себе выбрала такого же. Он живет на Кипре. Мы с ним знакомы давно, и, когда начали пробовать строить более близкие, семейные отношения, главное условие поставила — он не дает интервью прессе. Как только это сделает, конец. Мне хватит бывших, названых женихов, которые прошли через передачу. И не встретила ни одного, который бы на мне не заработал. Я люблю простых, обычных мужчин, которые знают, куда идут, но медные трубы на них очень плохо действуют. Поэтому они меня сдают, на мне зарабатывают. Это и произошло с моим бывшим (участником «Давай поженимся!» Юрием Андреевым . — Прим. «Антенны»).

Сейчас мои отношения — лебединая песня. Если не срастется, я больше этой дурью маяться не буду. Семья — это общая реальность, совместно нажитое имущество и дети. Имущество я ни с кем делить не буду и рожать тоже не буду. Отношения хочу узаконить по киприотским законам. Я такой брачный контракт подпишу, что шаг в сторону — расстрел. У меня есть наследники первой и второй очереди. Это все для них, они мне обеспечивают спокойную, безбедную старость. Для меня главное — быть любимой, и никак по-другому.

Конечно, хочу замуж и объявляла об этом на всю страну. Последний раз заявила, что мне нужен муж для стройки. Ринат увидел передачу, позвонил мне, я съездила к нему на Кипр, и мы договорились как два немолодых человека. Он мне не противен, я ему тоже. Фамилию менять не буду. Ксения, когда вышла в первый раз замуж, меняла, что правильно. Потом мы ее вернули обратно. Теперь сменит только после того, как муж докажет, что он этого достоин. Я сделала громкой фамилию Сябитовых, она имеет родовую историю, которой можно гордиться. А если ты Пупкин, то переплюнь нашу фамилию, и мы возьмем твою с радостью и будем ее продолжать. У Рината нет времени ее переплевывать. У него стройка, недвижимость. Пока я еще не решила, буду ли жить на его недвижимости или куплю свою. Скорее склоняюсь ко второму варианту. У невесты должно быть приданое. Чуть что и слиняла к себе. А не к маме. У Ксении своя квартира, а в моей квартире у нее девичья комната. Когда она приезжает ко мне в гости, там у нее все свое: игрушки, книжки, компьютер. На ближайшие 15 лет меня отношения с Ринатом устраивают. На мою семью он не тратится, чтобы не было претензий со стороны его детей, что тоже подтачивает отношения. У нас отношения для радости. Я занимаюсь своей работой. Устала, соскучилась, села в самолет — и через 4 часа я у него, где могу провести день или неделю. Надоели друг другу — улетела.

Когда тебе под 60, уже нет этой чувственности, а если есть, то нужно обратиться к психиатру. У каждого возраста свой кодекс. Я рада тому, что старюсь достойно, не делаю дурацких вещей. В 46 лет я показала всей стране, что не надо выходить замуж только ради секса, потому что результат может быть плачевным. Все меня тогда воспринимали как полоумную. Но я не такая. Я попробовала. Посмотрела и сделала выводы. Тот, кто не принимает свой возраст, имеет проблемы. Примерно после 15 лет совместной жизни секс перестает быть страстным, и муж становится как родственник, которого не бросишь, даже если он никакой.

— Семья проходит в своем развитии четыре этапа. Первый период молодоженов — от штампа в паспорте до рождения детей, когда муж с женой наслаждаются друг другом. С рождением детей начинается большой родительский этап, когда во главу угла становятся роли папы и мамы, а мужа и жены становится вторичной. За ним следует период «опустевшее гнездо» — дети выросли и улетели. Это самый сложный период для супругов, потому что они в возрасте, постарели, подурнели, хочется жить для себя, и семья может развалиться. Но в этот период надо объединяться, вспомнить, ради чего вы создавали семью, найти что-то новое. Четвертый период наступает со смертью одного из пары. В этом периоде тоже надо искать смысл.

Я собираюсь сделать интимную пластику, чтобы привести в порядок свои внутренние органы. Это в первую очередь нужно для моего здоровья. Климакс пройдет нормально, если там все поддерживать. Климакс наступает, когда организм прекращает вырабатывать женские гормоны, а от мужских гормонов мы полнеем и стареем. Интимная пластика — это один из способов борьбы с этим. А если это приносит удовольствие мужчине, то вообще супер.

У меня на счету четыре пластические операции. Отрезала веки (телеведущая сделала блефаропластику. — Прим. «Антенны»), потому что я все-таки в телевизоре, а никому не интересно смотреть на скукоженную женщину, даже если она умная и хорошо говорит. Отрезала живот, а на месте шрама сделала красивую татуировку в виде сакуры. Я кормила детей грудью шесть лет: родила Ксению, когда Денису исполнилось 2,5 года, и продолжала кормить, даже каши ему делала на грудном молоке. Благодаря этому они выросли без диатеза. Грудь у меня была четвертого размера, а когда молоко ушло, она сдулась, так что пластический хирург посоветовал импланты. Еще у меня бразильская попа как орех, куда вставлены нити-импланты.

— Для меня самый большой страх — опоздать на съемки. Один съемочный день стоит баснословных денег, к нему привязано множество людей. Единственное оправдание отсутствия — смерть. Мы все снимались больными — с насморком, отравлениями, сломанной ногой. Зрители этого не замечают.

Мы снимаем по четыре программы в день в течение 4−5 дней. Это 16 передач и примерно 90 историй. Я встаю в 6 утра, за мной приезжает машина, отвозит в «Останкино», где начинается конвейер. Домой я возвращаюсь в час-два ночи и готовлюсь к следующему дню. Бывает, что у нас слетают герои: кто-то испугался, еще что-то. Я внимательно читаю сценарий и верстку, где прописаны примерные вопросы для меня и Ларисы. У Василисы вопросов нет, она дает астрологический прогноз и свою личностную характеристику. В верстке также есть пожелания, история любви, родители и так далее, из которых я выуживаю что-то интересное.

«Атака клонов» основана на свойстве мужчин выбирать один и тот же женский типаж, часто совпадающий с типом его бывшей. То может быть блондинка с длинными ногами и плотненькая брюнетка, но он возьмет именно то, к чему привык, не обращая внимания на внутренний мир, о котором трындят женщины. Эта программа объясняет герою, что все мы разные и не каждая симпатичная ему внешность на самом деле подходит. «Мама и папа против» — о том, что в отношения влезли родители и хотелось бы их послушать.

Когда нас показывает камера, то у Василисы компьютер, у Ларисы — только сценарий, а у меня бумажки, в которых я все время пишу. Внимательно слушаю героев, и если они с Ларисой чем-то слишком увлеклись, то я должна вернуть их назад с помощью вопросов. Подготовка каждой съемки меня выматывает. Но это и стимулирует, рождает гениальные мысли. «Птичка на рыбке не женится», «Мужики как куры — отошел на 10 метров — ничей» — нас уже цитируют. После съемки мы разбегаемся по гримеркам и должны поесть, переделать макияж, прочитать еще раз сценарий, переодеться, отдохнуть. Нахожусь в ужасном состоянии в смысле внутренней мобилизации. Потом уже в прострации. А в конце дня меня можно нести до машины.

Наша программа популярна, потому что она народная, и мы говорим о простом. У нас все как в жизни: люди женятся, разводятся, приходят к нам по третьему кругу. Насколько разнообразна жизнь, настолько разнообразна наша передача. В последнее время стали приходить родители, дети, ведь замуж выходишь не только за мужа, но и за всех родственников. Начали делать очные ставки с бывшими и детективные расследования, ловить брачных аферистов. По нашим материалам можно начинать судебное расследование.

Когда количественная сторона истории стала зашкаливать, мы решили перевести ее в качественную. У меня позиция: я верю всем, кто к нам приходит. Так и в семье должно быть. Когда герой здесь, мне все равно, пиарится он или нет. Кстати, Лариса очень переживает по этому поводу. Я — нет. Однако, когда количество перевалило разумный предел, редактора решили устроить показательную казнь. И нарыли информацию про героев, которые все соврали.

За 10 лет у нас примерно 10 тысяч историй. Конечно, мы их не отслеживаем. Наша рубрика «У нас есть пара» существует благодаря тому, что герои сами нас благодарят. На пятилетний юбилей насчитали 271 брак и родился 51 ребенок. Сейчас, очевидно, в два раза больше.

— Сваха — это опыт и профессия, в которую входит как минимум психологическое образование. Я легализовала эту профессию. Сваха — это тренер, коуч. Молодежь подчиняется главному закону природы — инстинкту продолжения рода, который называет по-разному: быть на одной волне, чтобы торкнуло, химия. Природе все равно. Но на одной любви все не заканчивается. Семья — это предприятие. Нельзя выбирать партнера только потому, что он вам нравится и у вас к нему сексуальное влечение. У него должно быть что-то, что он вносит в это предприятие материально или интеллектуально.

Есть еще проблема преемственности поколений. Все претензии нужно предъявлять родителям. Я на старости лет не должна заниматься проблемами своих детей. Поэтому в молодости нужно детей родить, дать им хорошее образование, чтобы они нашли хорошую работу, много зарабатывали, удачно женились и не висели на моей шее. Стань гордостью для своего ребенка, чтобы он тобой гордился, тебя уважал и слушался. Это первое, что я сделала для себя и своих детей, — сделала так, чтобы они мною гордились. И через это уважение они будут продолжать свой род. Я им дала правильное направление и объединила их на роде. При этом не важно, звезда ты шоу-бизнеса или хороший каменщик. Тогда и династии будут.

Я простая женщина, которая попала на телевидение, будучи немолодой, не через постель и не по протекции. Меня никто не двигал. Я все делала сама через свою предприимчивость, хитрость, усидчивость. Я пример для миллионов наших женщин, что все возможно. Но на мне большая ответственность — я главная. Был бы муж рядом, он был бы главным, а так все корни от меня, и я это принимаю.

Один криминалист сказал про меня, что я всегда смогу заработать на жизнь, потому что в меня строен навигатор, который показывает, какая профессия приносит деньги в данный момент. Когда я что-то осваиваю как профессию телеведущей, то начинаю с азов, нахожу теоретические знания. Так я стала писательницей: все выучила и все воплотила. Это свойство характера, наверное, делает меня уникальной в своей простоте. Если бы нужно было стать каменщиком, я бы им стала, причем профессионалом своего дела. Я бы сделала эту профессию модной, возвела ее в ранг династии. Так я сделала по отзывам модной татарскую национальность, потому что на федеральном канале постоянно с гордостью говорила, что я татарка. Я много чего могу.

Я вяжу крючком и буду сто раз перевязывать, пока не добьюсь такого же эффекта, как в журнале. Для меня важен стиль, я визуал. За зиму я связала три свитера — два для Ксении и один себе из любимой ангорки. Шью неплохо — это навыки из моего детства. Занималась фигурным катанием, и требовались костюмы, а они стоили дорого, поэтому бабушка научила шить, и хорошо получалось. Готовить не люблю, но готовлю прекрасно. Могла бы трудиться универсальным шеф-поваром заводской столовой, поскольку замечательно готовлю простую пищу — котлетки, борщ, пюре. А из Ксении вышел бы шеф-повар модного итальянского ресторана — вот такая между нами разница.

Роза издавна пленила умы и сердца великих поэтов и писателей. Мы узнали у телеведущей, есть ли место этим строчкам в ее жизни.

«Как хороши, как свежи были розы».

Роза Сябитова:

— Красивой меня делают открытость и честность. В лихие 1990-е поняла: пусть меня считают кем угодно, но себя не обманешь. Я живу в ладу сама с сбой и по совести. И говорю что думаю. Это великая привилегия. Мне об этом сказала Лариса.

«Белые розы, белые розы».

Роза Сябитова:

— В выборе цвета в одежде завишу от ТВ: считается, что белый полнит, а черный — траур. Поэтому люблю яркое. А поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но против них взбунтовалась Лариса, так как они вонючие) или цветы в горшках, например гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу.

«Нет розы без шипов».

Роза Сябитова:

— Не будите во мне зверя — мало не покажется. Меня саму трогать можно — я ж звезда. Но если кто-то покушается на моих деток, месть моя страшна, тормоза отказывают. Сама себя боюсь: видела своих демонов. Фильм «Ворошиловский стрелок» — это про меня. Даже один бандит в разговоре со мной признался: ты дала мне хороший урок — нельзя обижать женщину с детьми.

«Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет».

Роза Сябитова:

— Когда я родилась, три дня именовалась Альбиной. Так мама назвала, но бабушка настояла на Розе. Это значит «царица цветов», «царственная». До этого было все равно — ну Роза и Роза, ну восхищаются и восхищаются. С цветочком себя точно не ассоциировала. Вот что вам открою. Мою сестру зовут Ландыш. Взаправду! Еще у меня есть сестры по имени Флора, Фауна, Марс. Ну такие у нас татарские имена.

«Роза гибнет от мороза, наша дружба — никогда».

Роза Сябитова:

— Лучший мой друг — это я сама. Скажу словами Ларисы Гузеевой: «Люблю себя взасос, можно было б, сама бы за себя замуж пошла».

Клара Новикова и Роза Сябитова — о феминизме и роли женщины

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