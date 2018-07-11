«Как можно сравнивать детей?»: Дмитрий Маликов обидел старшую дочь необдуманной фразой

Композитор Дмитрий Маликов провел культурный день со своей уже взрослой дочерью Стефанией, о чем и сообщил своим поклонникам. И, к праведному возмущению публики, артист заявил, что, несмотря на приятное времяпрепровождение, высокодуховной прогулке с дочерью он бы все же предпочел поход с сыном на футбол.

На днях знаменитый композитор Дмитрий Маликов, который в последнее время много внимания уделяет своему грудничку-сыну, составил компанию своей дочери в походе в Новую Третьяковку, где сейчас проходит выставка известного художника Василия Верещагина . Насладившись созерцанием глубокомысленных картин, Дмитрий рассказал поклонникам, что с пользой провел время, представив в качестве доказательства своих слов снимки из музея. Впрочем, то, как Маликов поведал о своем дне, понравилось далеко не всем.

«Культпоход с доченькой в музей, что может быть прекраснее? Только с сыном на футбол», — бросил невзначай Дмитрий Маликов, чем и привлек внимание публики. Одной из первых на заявление отреагировала сама Стефания, грустно отметив, что ей обидно слышать такое из уст любимого отца. Поклонники присоединились к позиции девушки, попеняв композитору за то, что позволяет себе такие высказывания. «С дочей тоже можно на футбол! Пока еще братик подрастет! А лучше когда все вместе — и мама, и папа, и доченька с сынком! И в музей, и на футбол! Все вместе!» «Дима, пока с дочкой в музей тоже хорошо, время быстро летит, дочка замуж выйдет и упорхнет» «Не обижайся, Стешуль. Ты для папы всегда будешь самой любимой девочкой» «Как можно сравнивать детей?» «Да уж…как то не совсем правильно сказано»

К слову, некоторые обыватели уверены, что с рождением долгожданного сына Стефания как-то отошла на второй план. И подобное убеждение построено не только на необдуманном высказывании композитора — поклонники его дочери еще не скоро забудут, что ранее Дмитрий не взял Стефанию с собой на футбол, вынудив девушку болеть за нашу команду на диване.