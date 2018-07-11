Агния Дитковските: Пока я всем все прощала

Агния Дитковските и Алексей Чадов снова сошлись. Увы, всего лишь в новом шоу СТС «Союзники» — о разведенных парах, — которое снималось на Шри-Ланке.

Одна из самых красивых актерских пар после расставания сохранила хорошие отношения. В интервью нашим корреспондентам Агния рассказала о работе телеведущей и о том, что дает ей силы.

«Меня удивляли мужчины»

— Скоро на СТС стартует реалити-шоу «Союзники». Как вам новый опыт работы телеведущей?

— Во-первых, это новый опыт для меня. Да, мы с мамой уже вели одну программу, но это было недолго — даже, наверно, и месяца не прошло. А во-вторых, в этой профессии все же много тонкостей, поэтому я и занималась с коучем. Он мне очень помог вжиться в роль ведущей.

— До съемок вы уже отдыхали на Шри-Ланке?

— На острове я впервые. К сожалению, из-за плотного графика не было времени, чтобы познакомиться с островом поближе. Вы не поверите, но я искупалась всего раз. Зато моему сыну Федору действительно удалось многое увидеть. Он активно интересовался флорой и фауной Шри-Ланки. А помогала нам, пока я была в кадре, наша няня.

— В реалити попали 8 разведенных пар со всей страны. Были участники, на которых вы смотрели и думали, что они никогда не помирятся? Были те, кто все же вас удивил?

— Наши участники — далеко не подростки, многим за сорок. И сложно поверить, что человек, который прошел добрую половину своей жизни, сейчас возьмет и изменит свое отношение к происходящему. Но меня действительно удивляли, и в основном это были мужчины, которые показали, что не такие уж они и черствые.

— То есть зрители увидят скупую мужскую слезу?

— Ой, не скупую, совсем не скупую. Вместе с ними рыдала вся съемочная группа. А я так вообще за три минуты могу расплакаться. Очень трогательно, когда человек способен принять свои ошибки, признать, что был не прав, особенно если это мужчина.

«Всем все прощала»

— Какой совет вы дали парам? Возможно, вы и сами получили ответ на какой-то вопрос?

— Наш проект — поучительная история. Как для меня, так и для тех, кто в нем участвовал, и тех, кто будет его смотреть. К моему огромному сожалению, оказалось, что ударить женщину — это норма для многих сегодняшних мужчин. И эту тему мы поднимали очень часто, ведь таких историй в проекте несколько. И главный совет, который я дала участникам: ничего не бояться. Потому что страх разрушает.

— Может ли измениться человек?

— Мне кажется, глупо ждать изменений от человека. Либо идешь с ним рука об руку, либо встаешь на путь компромиссов, либо разводишься. Думаю, подстраиваться можно до той поры, пока тебе это интересно.

— Что бы вы не смогли простить близкому человеку?

— Не знаю, пока всем все прощала. Я, честно говоря, незлопамятный и необидчивый человек.

«Я — правдоруб»

— Вы сказали, что перед съемками обращались к коучу. А помощь психолога когда-нибудь требовалась?

— Да, было такое. Как-то я просто набрала номер и сказала: «Здравствуйте, мне бы поговорить». Мы разговаривали полчаса, и потом я поняла, что все это мне не нужно. Как правило, психологи загоняют в еще более серьезные проблемы.

— Но ведь бывают моменты, когда без психолога не обойтись.

— Согласна, есть такие вопросы, которые самой разрешить сложнее. Но мне достаточно друзей. Я во всем стараюсь увидеть логику, иначе начинаю теряться. По сути, проблемы у всех одинаковые. Например, есть такая бытовая проблема: женщине надоело убирать за мужчиной. Психолог может дать ключ — отвернуться, остыть, повернуться и сказать: «Милый, я все поняла, все сделаю». Специалисты призывают либо послать все к черту, либо проглотить обиду и не обращать внимания. Но в последнем случае мы не выплескиваем эмоции, что может привести к болезни.

— То есть, если вас что-то не устраивает, вы можете сразу сказать об этом?

— Да! Я — правдоруб и всегда могу все высказать.

— Чем вы увлечены сейчас?

— Если честно, отдыхом. (улыбается) Я успела наработаться за последние несколько месяцев без выходных. Я, конечно, не очень люблю долго отдыхать: через неделю уже начинаю думать, где работа, дайте мне ее скорее. (улыбается) Но порой это нужно. Кроме того, у нас с Лёшей совместный спектакль, который каждый раз переносит нас в какой-нибудь город нашей необъятной страны. А еще ребенок — тоже целый мир! Увлекайся — сколько пожелаешь. (улыбается)