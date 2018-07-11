Взял гектар, теперь летаю

Взлетную полосу на собственном ДВ-гектаре построил Фёдор Жаков из села Красное Николаевского района Хабаровского края.

Полоса перемен

Строительство собственного аэродрома Фёдор Жаков запланировал еще в 2012 году, а когда стал обладателем «дальневосточного гектара», воплотил мечту в реальность.

Но бывший авиатехник все равно вряд ли справился бы, если бы не семья. Строить взлётную полосу ему помогали жена Лариса, дочь, зять, сын с невесткой и, конечно, друзья. Усилия приложили титанические. Сами ровняли бульдозером площадку на берегу Амура, сами отсыпали. Справились.

— В результате у нас получилась, как и планировали, взлётная полоса для дельтапланов длиной 300 метров. Она официально зарегистрирована, внесена в реестр гражданской авиации. Но, понятно, что гости у нас бывают не часто: в основном полосой пользуемся я и мои друзья. Да нас это и устраивает: выгоду из аэродрома я не особо планировал извлекать, — рассказывает Фёдор Жаков.

Про то, что пришлось повоевать с соседями, он говорить не любит. Конфликтная ситуация в конце концов разрешилась в пользу авиатора. Соседи на своем участке хотели построить кафе и перекинули через взлётную полосу железобетонные столбы. Спор с ними тянулся долго, но в итоге столбы были убраны.

— Я очень благодарен программе «Дальневосточный гектар» за возможность стать законным владельцем собственной взлетной полосы. Не думаю, что без нее у меня бы получилось воплотить в жизнь такую трудоемкую задумку, — говорит Федор Жаков.

Дельтапланы вместо самолётов

Фёдор больше пятнадцати лет работал авиатехником на вертолёте МИ-8, был инструктором в дельтаплан-клубе при аэропорте.

— На мотодельтаплане, мотопараплане я участвовал и побеждал в спортивных чемпионатах, которые проводили на Дальнем Востоке. А потом у аэропорта начались проблемы, и я ушёл, — говорит Фёдор.

Он резко сменил сферу деятельности и стал ювелиром. Начал мастер на все руки с мельхиоровых изделий, потом перешёл на благородные металлы — золото и серебро. Украшения, сделанные руками отца, дочь носит с удовольствием. Но и это занятие пришлось оставить: в 2008 году Фёдор тяжело заболел. В результате болезни у него осталось одно лёгкое. Но отчаяние — это не про Жакова. Более того, он понял, что по-прежнему неудержимо хочет в небо.

Тележка для полёта

— До сих пор помню день, когда бесповоротно решил, что снова буду летать. Это произошло в 2011 году, когда у меня остановились дельтапланеристы из Москвы. Они летели на двух дельтапланах на остров Чкалова. Посмотрел на них, мы поговорили, попрощались, и я начал собирать маленький одноместный параплан. Большой аппарат не потянул бы из-за здоровья, — вспоминает Фёдор.

Это был путь проб и нахождения новых инженерных решений. В первый раз на собранном параплане Фёдор решил взлететь традиционно — пробежав по земле для разгона. Но здоровья не хватило: в конце разбега он едва не перестал дышать. И тогда Фёдор придумал и собрал специальную тележку с мотором. В ней-то он и начал летать.

— Я много раз перестраивал параплан, иногда неудачно. Однажды поставил слишком тяжёлый мотор, в полёте крыло начало, как говорится, «валиться». Только чудом уцелел. Но в итоге нашёл золотую середину между весом и мощностью, сейчас мотор хороший.

Однако на достигнутом Фёдор никогда не останавливается. Теперь он собирает двухместный параплан, который уже готов на 80%. Четверо внуков с нетерпением ожидают последних штрихов: хотят полетать с дедушкой.

Небо — для женщин

Фёдор Жаков так и не «заразил» полётами сына и зятя, зато женщины в семье готовы подняться к облакам в любое время. Дочь, невестка и старшая 11-летняя внучка Оля обожают летать. Но больше всех интерес к дельтапланам разделяет супруга Лариса, преподаватель рукоделия в местном центре детского творчества, верная опора и помощница во всех начинаниях.

— Мы познакомились в селе Красное, что в 8 км от Николаевска-на-Амуре. При этом оба были приезжими. Лариса — из Охи Сахалинской области, а я так и вовсе с Кубани. Там родился, там учился на авиамеханика, работал в Харькове. А потом брат мой Михаил — он геолог — уехал искать ценные ископаемые в Красном. Нашёл и золото, и драгоценные камни… И меня к себе стал звать. Я приехал, думал ненадолго. А оказалось, что Николаевский район стал для меня и моей семьи местом, где исполняются мечты.