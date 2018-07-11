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Бывший муж Ольги Бузовой стал отцом
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Бывший муж Ольги Бузовой стал отцом 

Свободная пресса 36 минут назад
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов вновь стал отцом. 10 июля в одной из подмосковных клиник его супруга модель Анастасия Костенко родила дочь. Счастливые родители поделились с подписчиками снимками своего ребенка.
"Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой! Я счастлива", — цитирует «День. Онлайн» Анастасию Костенко.
Ранее «СП» писала, что после гола полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота хорватской команды в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу телеведущая Ольга Бузова захотела за него замуж.
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