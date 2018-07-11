Взрослые вспомнили о неадекватных выходках в детстве

Пользователи Twitter устроили флешмоб с историями о странных поступках из детства. Автор флешмоба — иллюстратор с ником mu, попросивший подписчиков вспомнить истории из детства, красноречиво их характеризующие.

«Какая история «в вашем стиле» у вас есть из раннего детства? Моя мама как-то сказала мне не трогать раскаленную электрическую плиту, на что я установил прямой зрительный контакт с ней и хлопнул рукой прямо по ней».

Подписчики mu предались ностальгии. Твит быстро набрал почти 70 тысяч лайков, на него обратили внимание коллеги иллюстратора и журналисты.

«Моя мама была менеджером по продажам в L'Oreal Brasil, и в день «возьми своих детей на работу» она познакомила меня со своим боссом, и я прямо назвал его лжецом, потому что их шампунь, обещающий «никаких слез», щипал мои глаза», — пишет художник Айседора Зеферино (Isadora Zeferino).

Телевизионный критик издания The New Yorker Эмили Нуссбаум (Emily Nussbaum) вспомнила о казусе в магазине: «Пошла в супермаркет, зажевала голубую жвачку и так испугалась от взрыва надутого шарика, что вылетела с криком».

Видеоблогер Todd in the Shadows рассказал, как попытался выкрутиться из неудобной ситуации в школе, когда учительница сказала ему, что он неправильно ответил на вопрос по орфографии. Он выхватил задание из ее рук и объявил, что она неправильно задала вопрос.

Автор Washington Post Эмми Олхейзер (Abby Ohlheiser) однажды ушла с собственного дня рождения, оставив приглашенных детей развлекаться самостоятельно, а жительница Сан-Франциско Эми Браун (Amy Brown) в пятилетнем возрасте заявила матери, что больше не хочет возвращаться в синагогу, потому что раввин говорил с ней, как с ребенком.

Спортивный журналист Лаура Элбаниз (Laura Albanese) вспомнила, как в три года ее пытались вылечить от загадочной болезни. «Никто не знал, что случилось, но я была сильно обезвожена. Потребовался день, чтобы выяснить причину. Несколько раз в день я пробиралась в холодильник, чтобы незаметно съесть прошутто. Это все», — пишет девушка.

На твит mu ответили тысячи человек. Запись получила 7,7 тысячи ретвитов.