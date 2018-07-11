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Всё согласовали: любителей старины зовут шкурить стены исторического дома на Вайнера
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Всё согласовали: любителей старины зовут шкурить стены исторического дома на Вайнера 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В понедельник, 16 июля, в Екатеринбурге стартует фестиваль «Том Сойер Фест». Волонтёры соберутся вместе, чтобы восстановить исторический облик дома на Вайнера, 68. Активистам удалось согласовать все работы и сроки их выполнения.
«Наш фестиваль — о том, как любить свой город не на словах, а на деле, — пишут организаторы. — Предлагаем всем пришедшим на открытие сразу окунуться в медитативные процессы шкурения стен исторического дома на Вайнера, 68. Также мы решили заняться не только домом, но и дворовым пространством. На открытии во дворе мы соберем из деревянных заготовок лавочку».
Мы уже рассказывали о долгих согласованиях, которые пришлось пройти организаторам фестиваля. Сначала они хотели восстановить дом на улице Чернышевского, но оказалось, что для этого нужно получить множество разрешений. В итоге удалось договориться на ремонт двухэтажного здания на улице Вайнера.
— Мы нашли информацию, что исторически этот дом на первом этаже был с кирпичной кладкой, которая была не окрашена и не оштукатурена, — рассказывала E1.RU организатор фестиваля Любовь Дегтева. — Мы хотим вернуть исторический облик этому фасаду: счистить всю краску, восстановить кирпичики и швы. Второй этаж — деревянный, там резной деревянный декор, но некоторые детали декора утрачены. У нас есть друг фестиваля, который готов восстановить эти детали. Кроме того, мы хотим еще заняться двором, он пока в упадочном состоянии.
Всех желающих зовут на открытие фестиваля 16 июля в 18:00. Уже готовы инструменты от партнёров проекта, всем выдадут перчатки. Также уже заказаны средства индивидуальной защиты, но к открытию их могут не успеть доставить, поэтому всех просят прийти со своими масками, чтобы защититься от пыли и старой краски.
«Том Сойер Фест» уже неоднократно проводился в разных городах России, но в Екатеринбурге он пройдёт впервые.
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