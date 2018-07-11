«Даша ходит в платке. Замкнутая стала». Что происходит в Губахе после жестокой расправы над девушкой

Потерпевшей (слева) и ее обидчице (справа) нет и 18 лет В Губахе продолжается расследование жестокого нападения на 17-летнюю девушку. Мы съездили в этот город, чтобы пообщаться со знакомыми самой студентки и ее обидчиц. Оказалось, пострадавшая Дарья (имя изменено. — Прим. автора) приехала в Губаху из маленькой деревушки. Здесь поступила в колледж. Ее обидчицы учились в одной школе, которую недавно закончили. Все — из неполных семей. Ровесники называли их «пацанками» — любили девушки споры решать кулаками. Но учителя до сих пор не могут поверить, что их недавние выпускницы оказались способны на такое.

История жестокой расправы над 17-летней девушкой потрясла весь Пермский край. В начале июня беременная студентка колледжа Мария (имя изменено. — Прим. автора) решила отомстить знакомой, к которой ушел ее молодой человек. Последней каплей, как писали в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте», стало СМС от соперницы Дарьи, в котором девушка пригрозила «убить и закопать» Марию, если та от неё не отвяжется.

После этого Мария позвала трёх своих подруг, и они ворвались в квартиру Дарьи, которая была дома одна. По сообщениям паблика «Плохие новости», они вырвали своей жертве волосы, потом ее обрили, облили зеленкой, обварили кипятком.

В маленькой Губахе эта история потрясла многих

Сейчас трое подруг Марии до 8 августа находятся в СИЗО , а сама зачинщица конфликта — на свободе. Уголовное дело расследуется по статьям «Истязание» и «Насильственные действия сексуального характера».

«Были конфликты с одноклассниками, но до такого никогда не доходило»

Трое обидчиц 17-летней Дарьи учились вместе в одной из школ Губахи. Там девушек знают хорошо, особенно Марию, которая выступила зачинщицей разборки.

— Маша — девочка талантливая была, серьезно занималась танцами. Часто ездила выступать с ребятами, в том числе в дом престарелых. Была волонтером. И училась хорошо, — рассказал 59.ru источник в школе. — Но девочка из неполной семьи. Было ощущение, что мама больше занималась устройством своей личной жизни, а отец давно не интересовался воспитанием дочери. В школу приходил ее дядя, которым Маша очень гордилась. Я не могу сказать, что эта была девочка, как говорят, «оторви и выбрось». Совсем нет. Были, конечно, конфликты с одноклассниками, выясняли отношения, но до такой агрессии никогда не доходило.

По словам собеседника, вторая обидчица Дарьи Алена (имя изменено. — Прим. автора) в школе часто прогуливала уроки. С девочкой пытались работать психологи.

В школе, где учились обидчицы, о девушках говорят неоднозначно: были и проблемы в семьях, и многочисленные прогулы в учебе

— К сожалению, семья асоциальная. Родители пили. Мы их не раз вызывали в школу, домой к ним ходили. Бесполезно. Подростков с такими проблемами у нас бывает за год четыре-пять, и их, к сожалению, переводят в специальную школу для подростков с девиантным поведением. Алена тоже перешла туда, — рассказал источник в школе. — Знаете, корень любой проблемы ребенка находится в его семье. Семья — это ось. И если ребенок страдает, школа не справится с теми психологическими проблемами, которые рождаются в сознании подростка.

Подруга Марии и Алены Оксана (имя изменено. — Прим. автора), которая тоже участвовала в разборках, тоже из неполной семьи. Ее воспитанием занималась в основном бабушка.

— Ее мама — воспитатель. За ребенком чаще присматривала бабушка, она и в школу приходила. Отец Оксаны давно умер. Девочка часто опаздывала на уроки, — пояснил источник.

В колледже, где учится обидчица Дарьи, нам рассказали, что Мария из-за беременности в последние месяцы учебного года почти не появлялась в учреждении. Из-за неуспеваемости ее оставили на второй год.

— Маша приходила, спрашивала, какие у нее долги, и снова пропадала, — сообщили в колледже. — Это девушка с очень высокой самооценкой. С одногруппниками не дружила.

В Губахе мы встретили знакомую Марии. Она рассказала, что молодой человек, из-за которого все и случилось, после нападения на Дашу снова вернулся к ее обидчице. Теперь они, как рассказала девушка, живут вместе.

А родным Марии стали поступать угрозы и многочисленные оскорбления.

В местной прокуратуре проводят проверку

— Сестра Маши получает поток угроз, хотя девочка — полная ее противоположность: хорошо учится, спокойная, старательная, — рассказала знакомая. — Я переживаю за сестру Марии, такие угрозы становятся реальной опасностью.

«Ходит в платке, стала замкнутая»

Пострадавшая Даша в Губаху приехала из маленькой деревушки, поступила в колледж. Мы встретились с знакомыми девушки.

— Сейчас гораздо реже ее вижу, — рассказал один из них. — Неудобно спрашивать у нее, как она сейчас. Даша ходит в платке. Замкнутая стала.

Сама Дарья, как и ее обидчицы, а также молодой человек, из-за которого все произошло, удалила свою страницу во «ВКонтакте». Ранее она отказывалась обсуждать эту историю.

Уголовные дела объединили

В прокуратуре Губахи сообщили, что сейчас два уголовных дела объединили в одно. Суд будет в закрытом режиме, большинство фигурантов — несовершеннолетние.

— Из соседей никто не звонил в полицию, заявление в органы написала сама пострадавшая спустя какое-то время, — рассказали нам в местной прокуратуре. — Пострадавшей девочке окажут психологическую помощь. В отношении подозреваемых возбуждены дела по особо тяжким статьям. Здесь не будет суда в особом порядке (когда назначается максимум две трети наказания. — Прим. автора). Обидчицам от 17-ти до 20-ти лет. Решается вопрос об их отправке на психиатрическую экспертизу.