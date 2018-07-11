Обновленный ГОСТ на стальные конструкции: комментарий эксперта

Новая редакция ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» вынесена на обсуждение. Фото: www.sib-tent.ru Ведущий отраслевой институт ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н. П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова») представил для публичного обсуждения первую редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» (актуализированная редакция ГОСТ 23118-2012). Стандарт ГОСТ 23118-2012 является главным документом в сфере изготовления стальных строительных конструкций. В соответствии с ним осуществляется производство и приемочный контроль конструкций. Как пояснили в Ассоциации развития стального строительства (АРСС), новая редакция стандарта дополнена требованиями, касающимися производства современных легких стальных тонкостенных конструкций из оцинкованных холодногнутых профилей (ЛСТК). По мнению специалистов АРСС, введение данных технических положений в ГОСТ «сделает отечественную нормативную базу в области ЛСТК более совершенной». По просьбе портала ЕРЗ суть изменений, отраженных в обновленной версии ГОСТа, прокомментировал один из разработчиков документа — главный специалист ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», к.т.н. Владислав БЕЛЯЕВ (на фото). Особенности тонкостенных стальных конструкций «Что новый стандарт дает застройщикам? Самое главное, что профили из стали — обычной углеродистой или стали с повышенными прочностными характеристикам — хорошо защищены от коррозии и могут служить достаточно долго, — отметил эксперт, добавив: — Здесь все зависит от толщины профиля, слоя цинка и лакокрасочного покрытия поверхности. В многоэтажных зданиях они закрыты от неблагоприятного воздействия стеновыми, потолочными, облицовочными конструкциями, то есть всегда можно найти такое решение, при котором они будут долговечными. Что это дает? Проектирование объектов показало, что по сравнению с обычным металлом экономия составляет порядка 10—15% на каркасе. Фото: www.sendwichpanel.ru По сравнению с обычным профилем здесь применяется гораздо более тонкий лист оцинкованной стали — толщиной менее 4 мм. Например, в гофрированных настилах для крыш и стен зданий используется лист толщиной от 1,5 мм до 0,5 мм, а для несущих конструкций ширина составляет от 1,5 мм до 4 мм. Помимо этого от традиционных стандартных толстостенных профилей такую конструкцию отличают еще две особенности, которые отражены в данных нормах, и их необходимо учитывать при расчетах. Первая особенность. Из-за уже упомянутой малой толщины при довольно широких полках или стенках происходит потеря местной устойчивости. Но при этом, обладая достаточным запасом прочности, стержень продолжает воспринимать определенную нагрузку — просто часть его сечения исключается из работы. Вторая особенность таких тонкостенных стержней заключается в том, что в процессе нагружения, под воздействием сжимающих усилий, у них искажается поперечное сечение, чего не происходит при применении обычных толстостенных профилей. С учетом данных особенностей при работе с такими конструкциями ставятся дополнительные отгибы, элементы жесткости полок, стенок — в виде дополнительных рифлений и выштамповок. Фото: www.sib-tent.ru Где они применяются Оцинкованная сталь достаточно активно используется в жилищном строительстве. Ее годовое применение составляет несколько миллионов тонн, в том числе для несущих конструкций — сотни тысяч тонн. Особенно широко такие конструкции используются при строительстве быстровозводимых зданий. Ведь такие профили очень технологичны: из-за малой толщины их можно прямо на строительной площадке без проблем резать разными механическими способами, подгонять по размеру и т.д. Также могут применяться специальные методы креплений в виде самонарезающих винтов и вытяжных заклепок, которые можно ставить с помощью обычного ручного инструмента. Естественно, это существенно облегчает монтаж в отделенных районах, где есть проблемы с доставкой, логистикой и пр. Фото: www.royalrussia.ru По своему „характеру такие конструкции близки к быстровозводимым деревянным каркасным домам. При этом для облицовочных конструкций — стен, перекрытий, полов — используются те же элементы, что и в деревянном строительстве: различные плиты и др. Поэтому такие конструкции широко используют при возведении казарм, военных городков, жилья (до 6 этажей) для переселенцев из зон ЧС и т.д. Они быстро доставляются на место и легко собираются. Кроме того, будучи металлическими, эти конструкции хорошо выдерживают сейсмические воздействия. Поскольку эти стержни тонкие, качество металла и его хладостойкость повышаются. Но, с другой стороны, в зоне гнутья происходит исчерпание пластики, из-за чего возможно появление холодных трещин. Поэтому наш институт разработал дополнения к ГОС 23188 „Конструкции стальные строительные. Общие технические условия“ для строительства при отрицательных температурах, что весьма актуально для северных регионов России“, — резюмировал эксперт. Фото: www.fibrocementnye-paneli.ru