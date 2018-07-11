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«Скорая» отказалась ехать к харкавшей кровью сартовчанке
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«Скорая» отказалась ехать к харкавшей кровью сартовчанке 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Заболевшая женщина живет за городом, в 14 км от Елшанки.
Как рассказал в социальных сетях супруг саратовчанки, у его жены внезапно началась рвота с кровью.
«Позвонил 103, а там мне сказали, чтоб добирались своим ходом. Как так? За что им с…м платят? И Где клятва Гиппократу? Или это уже не актуально?», — задается справедливым вопросом пользователь под ником Denis Litavrin.
Жители Саратова часто жалуются на неоперативность прибытия сотрудников скорой помощи к пациентам. Связано это в том числе и с нехваткой машин и сотрудников в экстренной медицинской службе.
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