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Под Новосибирском пропала 15-летняя девочка с татуировкой
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Под Новосибирском пропала 15-летняя девочка с татуировкой 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летней Анастасии Терентьевой.
Девочка ушла из дома в Искитиме 29 июня. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.
«Девочка иногда не ночевала дома, но при этом всегда сообщала родителям о своём местонахождении. В данном случае она не сообщила. Была информация, что ее видели и в Искитиме и в Линёво, но родные найти её сами не смогли, поэтому и обратились в полицию и к нам. Пока будут информационные поиски», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Как сообщается в ориентировке «Лизы Алерт», у пропавшей Анастасии Терентьевой худощавое телосложение, имеется татуировка на левом запястье. Рост пропавшей — 1165 см. В день исчезновения она была одета в светло-зелёную футболку, розовые шорты и синие сланцы.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Ксении, сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номер «Лиза Алерт» 8–953–867–2112.
Ранее стало известно, что в Сочи следователи возбудили уголовное дело об исчезновении 13-летнего Всеволода Коростылёва из Новосибирской области, который на прошлой неделе оторвался от туристической группы и пропал во время спуска с горы Фишт.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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