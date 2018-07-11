«Мужу надо срочно худеть!»: Елену Бушину просят не закармливать супруга

Недовольные подписчики то и дело критикуют фигуру Елены Бушиной, а теперь добрались и до её супруга. Новые фотоснимки в микроблоге экс-участницы «Дома-2» открыли взору публики недостатки фигуры её избранника, что и спровоцировало бурные обсуждения.

Семейный отдых Елены в Подмосковье был омрачен нелестными высказываниями подписчиков в сторону её супруга, который не так уж и часто фигурирует в её Инстаграме. Еще реже мужчину видят в плавках с оголённым торсом, поэтому снимки возле бассейна тут же стали предметом обсуждения. Виднеющийся из-под халата живот Дмитрия и привлек внимание сотен комментаторов, которые начали ругать Бушину, что так откормила его. Женщину попросили следить не только за собственным весом, но подумать и об отце своих детей, ведь здоровье строится в первую очередь на питании. «Мужу надо срочно худеть!» «Да уж! Откормили вы его до такого пуза…» «Неужели ему самому нравится ходить в таком теле, тем более когда рядом такая красавица!» «Да, схуднуть бы не помешало ему!» «Солидное такое пузико, только возрасту не соответствует»

Реакция пользователей сети не осталась без внимания: верная и любящая супруга вступилась за любимого и ответила всем злопыхателям не в самой вежливой форме, а чтобы точно донести свои мысли, ей даже пришлось использовать в речи бранные слова. «Мой муж не ведёт публичную страницу и совершенно не умеет позировать, даже больше — смущается. Толстый, низкий, высокомерный. Судьи нашлись». Конечно, то, что красавица готова буквально растерзать любого за своего возлюбленного и принимает она его таким, какой он есть, достойно похвалы. Но многие уверены, что за завесой идеальных отношений все не так уж и гладко, и наверняка Елена не раз высказывала Дмитрию недовольство его внешним видом.

Не обошлось без тех, кто затронул и фигуру Бушиной, пошутив по поводу беременности. Впрочем, ей не привыкать к подобным слухам: недавно она уже оправдывалась на эту тему, честно признавшись, что просто поправилась.