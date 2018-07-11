Найди 10 отличий: знаменитые маньяки в кино и в реальной жизни

Киношники любят маньяков — их истории неизменно привлекают зрителей, а главные герои, известные своей жестокостью и аморальностью, овеяны легким шлейфом романтизма. Посмотрим, кто играл серийных убийц в кино и кем они были в реальной жизни.

Петер Кюртен, «М»

В начале XX века история маньяка из Дюссельдорфа потрясла Германию. Петер вырос в семье алкоголика и насильника, но со временем не только стал повторять поведение отца, но и многократно его превзошел.

Его отец издевался над дочерьми, а когда Кюртен подрос, то стал насиловать своих сестер и убивать животных. Покинув отчий дом, он начал воровать и убивать маленьких девочек. Кюртена неоднократно сажали в тюрьму за грабежи, но на убийствах он не попадался.

Его история закончилась в тот момент, когда он решил рассказать о своих похождениях жене — она сразу же обратилась в полицию. Официально за Кюртеном признано девять жертв, но сам он рассказывал о 69. 2 июля 1931 года его казнили на гильотине.

По мотивам жизни серийного маньяка в том же 1931 году был снят триллер «М» (от слова Mörder — убийца). Это первая картина со звуком режиссера Фрица Ланга, роль Кюртена в ней сыграл австрийский и американский актер Петер Лорре

Петер Лорре и Петер Кюртен

Генри Ли Лукас, «Генри: портрет серийного убийцы»

У Генри было трудное детство — его мать работала проституткой и часто избивала сына и мужа (отец будущего маньяка был инвалидом без ног). А еще она заставляла их обоих смотреть, как она ублажает клиентов.

Отец Лукаса весьма странным образом выражал свою любовь и заботу — он наливал мальчику крепкий алкоголь. Уже в 10 лет у Лукаса появилась алкогольная зависимость, а в скором времени он начал мучить животных и убивать женщин. Убил он и свою мать.

Лукаса поймали и приговорили к 40 годам тюрьмы, но он получил условно-досрочное освобождение и в 1970 году вышел на свободу. Однако всего через 2 часа после освобождения Лукас вместе со своим напарником совершил новое убийство, причем все только усугубилось — маньяк начал практиковать сатанизм и людоедство.

Лукас снова был пойман и на этот раз приговорен к пожизненному заключению, он скончался в тюрьме в 2001 году. Маньяк рассказывал о многочисленных жертвах, количество которых могло доходить до 100, но официально доказано только 11 убийств.

Фильм «Генри: портрет серийного убийцы» вышел на экраны в 1990 году. В нем режиссер Джон Макнотон показал мир, в котором властвует инцест, убийства и психопатия. В центре картины Генри Ли Лукас и его напарник — слабоумный зэк-извращенец. Роль Лукаса исполнил Майкл Рукер , а сам фильм также известен тем, что начисто лишен положительных героев.

Майкл Рукер и Генри Ли Лукас

Джон Кристи, «Риллингтон Плейс, дом 10»

Джон Кристи травил своих жертв газом, насиловал и добивал удушением. Таким образом он расправился с восемью женщинами, среди которых была и его жена. А еще за убийства Кристи был повешен невиновный человек.

Маньяка поймали, когда он продал свой дом. Новый хозяин решил переклеить обои и обнаружил потайной шкаф с трупами. Кристи задержали, и в 1953 году он был повешен, а казненный за его убийства в 1950 году Тимоти Эванс — реабилитирован.

В фильме 1971 года роль Кристи сыграл Ричард Аттенборо . В картине рассказывается о становлении убийцы и об одной из самых жестоких его расправ, за которую и был осужден Тимоти Эванс.

Ричард Аттенборо и Джон Кристи

Чарльз Старквезер и Кэрил Фьюгейт, «Пустоши»

Юные влюбленные сбежали из дома, бросили школу и отправились путешествовать по Америке. Но не все так романтично. Прежде молодой человек убил родителей и младшую сестру Кэрил, чтобы те не помешали их счастью.

Уже вместе, странствуя по Штатам, парочка расправилась с 11 людьми — ради грабежа или просто так. Их поймали, и в 1959 году Старквезер был казнен на электрическом стуле, Фьюгейт приговорили к пожизненному заключению.

Однако в 1976 году ее досрочно выпустили из тюрьмы — Кэрил сменила фамилию, вышла замуж и до сих пор живет припеваючи.

В фильме 1973 года парочку сыграли Мартин Шин и Сисси Спейсек. Лента воплощает традиции «фильмов о странствиях», отдаленно напоминая историю Бонни и Клайда.

Мартин Шин и Сисси Спейсек / Чарльз Старквезер и Кэрил Фьюгейт

Альберт де Сальво, «Бостонский душитель»

Де Сальво рос в бедной семье, его отец был алкоголиком и нередко бил жену и детей. Свой первый сексуальный опыт де Сальво получил в 10 лет и после нередко продавал себя местным гомосексуалистам. Также он воровал в магазинах — отец научил.

Де Сальво душил своих жертв, их точное число неизвестно — от 15 до 30. Арестован он был по подозрению в изнасиловании, но в ходе следствия его направили в психбольницу, где он признался в 13 убийствах. Де Сальво был приговорен к пожизненному заключению, но в 1973 году его зарезали в тюрьме.

В фильме «Бостонский душитель» маньяка сыграл Тони Кертис . Есть и ремейк 2006 года, в котором образ де Сальво воплотил в жизнь Мауро Ланнини, но эту экранизацию кинокритики, мягко говоря, недолюбивают.

Тони Кертис и Альберт де Сальво

Джеффри Дамер, «Палач Дамер»

В 8 лет Дамер перенес сексуальное насилие со стороны соседа. Его родители часто ругались, а когда он учился в старших классах — развелись.

В школе у будущего маньяка проснулась тяга к мертвым животным — он собирал трупы или части их тел и хранил дома в бутылках с формальдегидом, а на заднем дворе устроил кладбище животных.

В 13 лет Дамер осознал свою гомосексуальность, а с 1978 по 1991 год изнасиловал и убил 17 мужчин. Их тела он съедал. Когда маньяка наконец-то поймали, его приговорили к нескольким пожизненным срокам, но в 1994 году он был убит сокамерниками.

В фильме 2002 года Дамера сыграл Джереми Реннер — в картине раскрывается его жизненный путь и причины, толкнувшие мужчину на серию жестоких убийств.

Джереми Реннер и Джеффри Дамер

Известный на всем постсоветском пространстве и далеко за его пределами маньяк также стал главным героем фильма.

До 12 лет Чикатило страдал от ночного недержания мочи, за что его постоянно била мать. Во время голода в СССР в 1946 году он не выходил на улицу, потому что боялся, что его съедят. Мать рассказывала, что во время украинского голода 1932-1933 годов его старшего брата Степана похитили и съели. По одной из версий, его съели сами же родители.

Чикатило женился, у него родилась дочь, но он начал испытывать сексуальное удовлетворение от разглядывания и ощупывания девочек (а позже и мальчиков). Его возбуждение росло, если жертва сопротивлялась и кричала.

С 1978 года и до начала 90-х жертвами Чикатило стали более полусотни человек, в основном женщины и дети. Маньяк снискал славу педофила, некрофила и каннибала.

После того как Чикатило все-таки поймали и поместили в камеру смертников, он очень следил за своим здоровьем — не курил, делал зарядку, с аппетитом ел и писал многочисленные жалобы и прошения о помиловании. Преступника казнили 14 февраля 1994 года выстрелом в затылок.

Роль Чикатило в фильме 1995 года исполнил Джеффри Деманн . Картина получила «Золотой глобус».

Джеффри Деманн и Андрей Чикатило

Маньяк жил на Аляске и с 1971 по 1983 год изнасиловал и убил 17 женщин. Поймать его помогла сбежавшая жертва — 17-летняя проститутка Синди Поулсон, которую Хансен похитил, пытал и насиловал.

После побега девушка сразу пошла в полицию, но ей не поверили — она была проституткой, а обвиняла примерного семьянина — пекаря. Однако один из детективов заинтересовался наводкой и приступил к расследованию, сумев доказать вину Хансена.

Маньяк получил пожизненный срок, в 2014 году он умер в тюрьме.

В фильме 2013 года его сыграл Джон Кьюсак . Причем продюсером картины выступил сам 50 Cent, а роль бравого детектива исполнил Николас Кейдж

Джон Кьюсак и Роберт Хансен

Джон Гейси, «Могильщик Гейси»

Жертвами Гейси становились мальчики-подростки — маньяк искал их на улице. Он ездил на автомобиле и выискивал одиноких юношей, а позже предлагал подвезти, познакомиться и вместе скоротать вечер.

Таким образом Гейси убил и изнасиловал 33 парня. От тел он не избавлялся — разлагающаяся плоть хранилась в его подвале. Примечательно, что Гейси любил подрабатывать клоуном на праздниках.

В 1978 году маньяк допустил ошибку — он оставил жертву в живых и выкинул молодого человека без сознания в парке. Парень попал в больницу, но там не поверили рассказам гея о насильнике-извращенце. В конце 1978 года Гейси все-таки арестовали, а в его подвале было обнаружено 29 изуродованных тел. Еще четыре тела маньяк утопил в реке.

Гейси казнили в 1994 году с помощью инъекции.

Роль маньяка в фильме 2003 года прекрасно сыграл Марк Холтон — внешне они и правда чем-то схожи. Правда, несмотря на животрепещущую тему, критики отнеслись к картине весьма холодно.

Марк Холтон и Джон Гейси

Карл Панцрам, «Убийца: Дневник убийств»

Панцрам ненавидел людей и был одним из самых лютых и жестоких убийц в истории США. Он вырос в набожной многодетной семье немцев в Миннесоте, но уже в 8 лет пошел по наклонной: пил, дебоширил, сбегал из дома и отказывался от чтения Библии.

В 11 лет он стал завсегдатаем полицейских участков — постоянные унижения и оскорбления сделали и без того проблемного ребенка настоящим маньяком. Панцрам начал ездить по стране, воровать и поджигать все, что горит. Но однажды его обесчестили четверо бродяг, и он сам пристрастился к изнасилованиям и убийствам мужчин и детей.

В 1920 году Панцрам совершил очередной побег и, сам того не зная, обворовал дом бывшего президента Штатов Уильяма Тафта . В доме было чем поживиться — на эти деньги он купил себе яхту и отправился в кровавое путешествие.

По дороге Панцрам насиловал, грабил и убивал всех, кто встречался на его пути. Достигнув Африки, он скормил шестерых туземцев крокодилам.

Когда полиция его все-таки поймала, маньяк был приговорен к казни через повешение. В 1930 году, поднимаясь на виселицу, Панцрам выкрикнул палачу свои знаменитые слова:

«Шевелись, ублюдок! За то время, что ты возишься, я бы успел повесить дюжину людей».

Автобиографию, по которой в 1995 году был снят фильм, написал сам Панцрам. Сделал он это, потому что его заставил тюремный надзиратель, а так как Панцрам не считал себя плохим человеком, то и в фильме маньяк практически положительный персонаж, ставший жертвой кровавого режима надзирателей. Роль знаменитого убийцы исполнил Джеймс Вудс

Джеймс Вудс и Карл Панцрам