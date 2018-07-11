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Волгоградцев зовут отметить День Нептуна
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Волгоградцев зовут отметить День Нептуна 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев 14 июля на программу для семейного отдыха, посвященную летнему празднику — Дню Нептуна.
«Следуя традициям моряков, проходившим обряд посвящения при пересечении линии экватора, мы приглашаем ярко пересечь летний экватор и отправиться в резиденцию Нептуна», — отмечают в пресс-службе музея. В этот день для посетителей «Старой Сарепты» проведут игры, конкурсы и водные развлечения.
«Гостей ждет приключение, в ходе которого они соберут дары для Нептуна, без которых к нему не попасть. Самые отважные будут посвящены в свиту владыки морей и океанов», — добавляют в пресс-службе музея.
Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
Праздничная программа начнется в 16:00
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