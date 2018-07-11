Волгоградцев зовут отметить День Нептуна

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев 14 июля на программу для семейного отдыха, посвященную летнему празднику — Дню Нептуна.

«Следуя традициям моряков, проходившим обряд посвящения при пересечении линии экватора, мы приглашаем ярко пересечь летний экватор и отправиться в резиденцию Нептуна», — отмечают в пресс-службе музея. В этот день для посетителей «Старой Сарепты» проведут игры, конкурсы и водные развлечения.

«Гостей ждет приключение, в ходе которого они соберут дары для Нептуна, без которых к нему не попасть. Самые отважные будут посвящены в свиту владыки морей и океанов», — добавляют в пресс-службе музея.

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Праздничная программа начнется в 16:00