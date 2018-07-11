«Имплант утекает»: Азалию заподозрили в некачественной пластике

И вот что сделала певица.

Игги Азалия известна не только своим талантом и эпатажным поведением, но и пышными формами, которые она не стесняется выставлять напоказ. При этом звезда абсолютно не скрывает, что еще три года назад увеличила грудь. «Не думаю, что вам должно быть стыдно, если вы изменили себя, поэтому я рассказываю об изменениях, которые я сделала, например, с моим бюстом», — открыто заявляла она.

Но недавно пластический хирург публично завил, что и попа у Азалии тоже не настоящая. Причем, очень плохо сделанная, с его точки зрения.

«Я вижу работу плохого хирурга, — заявил он зарубежным СМИ. — Скорее всего, в верхнюю часть ягодиц Игги поставили импланты, чтобы увеличить объем, а затем сделали липофилинг (инъекции жира в область ягодиц). К сожалению, это приводит к целлюлиту, когда наполнитель вводится слишком близко к поверхности».

Кстати, на груди Игги сделала действительно не совсем удачную операцию. Не так давно папарацци подловили Азалию на улице, и на сделанных ими фото можно заметить, что грудь Игги очень обвисла. Хотя это весьма странно, ведь ее силиконовый бюст должен быть более упругим.

Как бы то ни было, таких оскорблений Азалия стерпеть не смогла. Ведь она уверяет: никаких операций на ягодицах она не делала, и не собирается. Поэтому звезда пришла на открытое шоу, чтобы доказать: у нее все свое. И для этого зажигательно станцевала тверк вместе с ведущим, продемонстрировав идеальную попу без признаков целлюлита и какого-то сверхобъема.

«У меня своя попа. Я часто слышу, что это специальное белье, импланты, какие-то накладки. Ничего подобного», — твердо заявила исполнительница.

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