«Орёл и решка. Россия»: что показали о Ярославле

В эфир телеканала «Пятница!» 10 июля вышел новый выпуск популярной программы «Орёл и решка. Россия», в котором ведущие резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев и популярная певица и блогер Клава Кока посетили известные города «Золотого Кольца» — Ярославль и Кострому.

Счастливым обладателем золотой карты «Орла и решки» стал Илья. Первым делом ведущий показал телезрителям чудо-дом, который напечатан на 3D-принтере с помощью современных технологий. Такое сооружение находится в селе Сопелки в Ярославской области и является первым в Европе и СНГ. А впечатление на Илью он произвел такое сильное, что тот хотел купить дом, правда, ему достался лишь макет. Также парень отправился на охоту на кабана в охотничье хозяйство «Давыдовское» в Борисоглебском районе. Ведущий заверил зрителей не беспокоиться об истреблении животных, поскольку часть денег за охоту уходит на восстановление популяции кабанов. Да и сам Илья занялся фотоохотой как знаменитый Шарик из «Простоквашино».

Илья смог себе позволить снять на ночь самый дорогой и красивый номер в Ярославле в отеле «Любим». По словам ведущего, за двадцать тысяч рублей такой номер может запросто сравниться с европейскими. А завтрак здесь как «в лучших домах Лондона и Парижа».

На второй день Илья отправился в Кострому. Здесь парень посетил и исследовал Льняную мануфактуру. Там он успел и каравай с хлебом солью получить и новенькую льняную рубаху, да ещё и лён сам посадил.

А вот Клаве со ста долларами в кармане в основном пришлось ходить пешком. Первое место, которое посетила ведущая — Стрелка — «сердце города». Здесь Клава прокатилась на сегвее и отметила красоту и чистоту набережной. В Музее-заповеднике девушка поднялась на башню Успенского собора и с высоты птичьего полёта увидела, что город весь сияет из-за огромного количества храмов. Также Клава побывала в ярославском зоопарке, где была удивлена увидеть дикобраза-альбиноса. Такой вид является очень редким.

Ночь Клава провела в хостеле «Свобода» в центре города. Ведущую порадовали хорошие цены и опрятные, чистые комнаты. Завтракать девушка отправилась в кафе «Русский чай», где с радостью купила двенадцать пончиков за девяносто рублей. Правда, они оказались жёсткими и очень жирными. После завтрака ведущая направилась в село Вятское, которое входит в число самых красивых деревень России. Первое, что произвело впечатление на девушку — это яркие, разноцветные дома, многие из которых являются памятниками культуры. Ведущая посетила музей под названием «История одного села».

По её словам «здесь рай для меломана», поскольку работникам удалось собрать большую коллекцию старинных музыкальных инструментов. Также Клава посетила дом купца Горохова и поучаствовала в «сельскоминтерактиве», что полезно для жителей мегаполиса. Хорошее настроение девушке подарил «Музей русских забав». Там ведущая играла в горелки и каталась на гигантских качелях.

Напоследок Клава пошла в арт-пространство TEXTIL в Ярославле — место, где собирается молодёжь города. Она попала на выступление местной группы «Ручеёк» и выступила вместе с ней на сцене. Ведущие за выходные открыли и показали красоту и величие двух городов «Золотого Кольца» России. Они отметили, что здесь люди очень открытые и добродушные, которые умеют и работать и веселиться.

А знаменитую бутылку со ста долларами внутри Илья спрятал в развалинах за домом на улице Пушкина 34/1.

Орел и решка. Россия, Золотое кольцо России (Ярославль и Кострома) от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.

Материал подготовила Вероника Чигилейчик