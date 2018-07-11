На Урале хозяин дорого заплатил за проступок своей собаки

Накануне в городе Тавде Свердловской области административная комиссия обязала выплатить моральную компенсацию местного жителя, чья собака напала на ребенка.

Инцидент произошел в марте этого года в городе Тавде собака, гулявшая без намордника и поводка, покусала 11-летнего мальчика. После этого мать пострадавшего обратилась в местную полицию.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе судебно-медицинского обследования у мальчика установлены телесные повреждения в виде обширной рванной укушенной раны левого бедра, которые расценены как причинившие легкий вред здоровью.

Изначально, за нарушение правил содержания домашнего животного хозяина собаки обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Однако тавдинская прокуратура направила еще один иск в суд с требованием к владельцу питомца возместить компенсацию морального вреда ребенку в размере 100 тысяч рублей. Суди исковое заявление удовлетворил, и теперь собачнику придется заплатить 103 тысячи рублей семье покусанного мальчика.

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