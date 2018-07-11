В Тавде выгул собаки обернулся штрафом для ее хозяина

В Тавде прогулка собаки по улице обернулась штрафом для ее хозяина. Пес покусал маленького мальчика, об этом сообщает в среду, 11 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел еще в марте 2018 года в Тавде. Хозяин оставил собаку одну на улице без присмотра, при этом не надев на нее намордник. В итоге прогулка обернулась тем, что пес покусал 11-летнего мальчика. Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок получил обширную рваную рану левого бедра.

Мама мальчика обратилась с жалобой прокуратуру . По результатам проведенной проверки комиссия признала хозяина пса виновным по административной статье «Нарушение правил содержания домашних животных». Мужчине назначили штраф в 3 тыс. рублей. Прокуроры направили в суд иск с требованием взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда. В инстанции исковое заявление удовлетворили в полном объеме. Теперь хозяину агрессивного пса придется выплатить семье пострадавшего мальчика 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге 4-летняя малышка пострадала при нападении стаффорда. Мама отводила свою дочку в детский сад, в этот момент мимо них проходила девушка, выгуливавшая свою собаку. В какой-то момент пес сорвался и набросился на ребенка. По словам мамы девочки, оттащить стаффорда от малышки не могли трое взрослых мужчин.