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Не желая оставаться на берегу, приморец заплатил почти миллион рублей алиментов
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Не желая оставаться на берегу, приморец заплатил почти миллион рублей алиментов 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
В Ханкайский отдел судебных приставов на исполнение передали исполнительное производство о взыскании крупной суммы долга по алиментным платежам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по приморскому краю.
Согласно документу, отец задолжал своей дочери почти миллион рублей. При этом сама девочка, после смерти своей матери воспитывалась бабушкой.
Приставы нашли должника, в то время когда он собирался в очередной рейс. Ознакомившись с постановление об ограничении права выезда за границу, нерадивый отец сразу же осознал всю степень своей ответственности и
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