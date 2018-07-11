Не желая оставаться на берегу, приморец заплатил почти миллион рублей алиментов

В Ханкайский отдел судебных приставов на исполнение передали исполнительное производство о взыскании крупной суммы долга по алиментным платежам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по приморскому краю.

Согласно документу, отец задолжал своей дочери почти миллион рублей. При этом сама девочка, после смерти своей матери воспитывалась бабушкой.

Приставы нашли должника, в то время когда он собирался в очередной рейс. Ознакомившись с постановление об ограничении права выезда за границу, нерадивый отец сразу же осознал всю степень своей ответственности и