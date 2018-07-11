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В Челябинской области ужесточен контроль за качеством молока
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В Челябинской области ужесточен контроль за качеством молока 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во 2 квартале 2018 года управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверило 66 хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства и оборота молочных продуктов, в 42 (64%) выявлены нарушения, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы ведомства.
В ходе проверок установлены факты нарушений требований санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования, а также законодательства в сфере защиты прав потребителей. Контроль качества и безопасности молока и молочной продукции осуществлялся и на потребительском рынке региона. Выявлены нарушения требований к качеству реализуемой молочной продукции, условиям хранения и срокам ее годности, маркировке потребительской тары, санитарно-техническому состоянию помещений и холодильного оборудования. Также в ходе ряда проверок устанавливались факты отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность молочной продукции.
Всего исследовано 93 пробы молока и молочных продуктов по санитарно-химическим показателям, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации. В исследованных образцах не обнаружено токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов. По микробиологическим показателям исследовано 578 проб молочных продуктов, из них не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям лишь 22 (3,8%). Патогенной микрофлоры в исследованных образцах не обнаружено. По показателям качества (физико-химическим показателям) исследовано 260 проб, из них 18 (6,9%) не соответствовали установленным требованиям. В том числе по показателям фальсификации не отвечали нормативным значениям 12 проб (4,6%): 7 проб масла сливочного, 2 пробы молока сухого, 2 пробы молока питьевого, 1 проба кефира.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 20 партий молока и молочных продуктов объемом 3,9 тонны. К административной ответственности привлечено 67 юридических и должностных лиц. Сумма штрафных санкций превысила 493 тысячи рублей. В летний период контроль за качеством молока и молочной продукции в Челябинской области будет усилен.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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