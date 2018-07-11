Красавицу из Башкирии признали самой грациозной и дружелюбной

Самую дружелюбную красавицу выбрали сами участницы

Накануне, 10 июля в городе Минск завершился Международный конкурс красоты «Королева Весна — 2018»

Нашу республику на нем представляла студентка БашГУ, уфимка Зухра Мухарямова. По итогам конкурса, девушка удостоилась сразу двух наград «Королева Грация» и «Королева Дружба»

Причем, звание самой дружелюбной, красавице традиционно присудили другие участницы конкурса.

Красавицы презентовали национальные костюмы, спортивные и творческие туры. Отвечали на различные вопросы, участвовали в фотосессиях, ну и конечно же, дефилировали в вечерних платьях.

Хочется поздравить нашу красавицу и пожелать ей дальнейших творческих успехов.