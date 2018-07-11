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Красавицу из Башкирии признали самой грациозной и дружелюбной
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Красавицу из Башкирии признали самой грациозной и дружелюбной 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Самую дружелюбную красавицу выбрали сами участницы
Накануне, 10 июля в городе Минск завершился Международный конкурс красоты «Королева Весна — 2018»
Нашу республику на нем представляла студентка БашГУ, уфимка Зухра Мухарямова. По итогам конкурса, девушка удостоилась сразу двух наград «Королева Грация» и «Королева Дружба»
Причем, звание самой дружелюбной, красавице традиционно присудили другие участницы конкурса.
Красавицы презентовали национальные костюмы, спортивные и творческие туры. Отвечали на различные вопросы, участвовали в фотосессиях, ну и конечно же, дефилировали в вечерних платьях.
Хочется поздравить нашу красавицу и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
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