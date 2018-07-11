Новосибирский колясочник совершил заплыв на каяке

Новосибирский инвалид-колясочник Роман Соломатин в тандеме со спортсменом-экстремалом Александром Орловым совершил заплыв на двухместном каяке по Бердскому заливу Обского моря. Тестовая километровая дистанция показала, что хождение на веслах может быть эффективным средством реабилитации для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, считают участники эксперимента.

«Честно говоря, я думал, что не усижу в судне из-за слабых мышц спины, но у меня получилось. Я опять почувствовал свободу. Пытался грести привязанным к рукам веслом, из последних сил я концентрировался на том, чтобы не вывалиться из каяка, который качался из стороны в сторону под действием боковой волны. Работали руки. Работали все мышцы корпуса. Я очень доволен этим экспериментом. Считаю, что эта очень мощная работа организма призвана заставить тело вспомнить свои физиологические возможности», — поделился Роман Соломатин.

Александр Орлов рассказал Sibnovosti.ru, что в юности занимался каякингом и идея реабилитации на воде пришла к нему в голову после того, как он сам восстанавливался после травмы. Официальная медицина в таких случаях предлагает единственный путь — занятия на тренажерах в спортзале. Ежедневное механическое повторение одних и тех же упражнений, зачастую превозмогая боль, приводит к тому, что многие бросают курс реабилитации, не пройдя его до конца.

«Для того, чтобы реабилитация была эффективной, нужно придумать какую-то активность, чтобы были загружены нужные мышцы и главное, чтобы она была в радость», — считает спортсмен.

По словам Александра Орлова, каякинг идеально подходит для этих целей — с одной стороны, нижняя часть тела избавлена от лишней нагрузки, с другой, работают практически все мышцы выше пояса.

Господин Орлов намерен продолжать занятия на воде с другими колясочниками. Вместе с Романом Соломатиным они собираются подготовить медико-социальное обоснование пользы такого вида восстановления и продвигать его в реабилитационных центрах, имеющих выход на открытую воду. Конечная цель — внедрить этот вид реабилитации в официальную медицину, вплоть до конструирования плавсредств для людей с ограниченными возможностями.

Фото: инициативная группа инвалидов-колясочников «Активация»