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На Урале собака, гулявшая без поводка, напала на 10-летнего ребёнка
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На Урале собака, гулявшая без поводка, напала на 10-летнего ребёнка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жительница Тавды отсудила 100 тысяч рублей у мужчины, чья собака покусала её сына. 10-летний мальчик пострадал в марте этого года, когда на улице столкнулся с псом, гулявшим без поводка и намордника.
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, у мальчика обнаружили обширную рваную укушенную рану левого бедра. Эти повреждения были расценены как легкий вред здоровью.
В результате хозяин собаки должен заплатить штраф в размере три тысячи рублей за нарушение правил содержания домашних животных, а также суд взыскал с него 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу мамы ребёнка.
Собаки не в первый раз агрессивно ведут себя по отношению к людям. В прошлом году в Ревде у школы собака напала на 11-летнюю девочку. А этой весной свердловчанка потребовала усыпить пса, который до смерти загрыз её мужа. Совсем недавно полицейские в Екатеринбурге застрелили агрессивного пса, набросившегося на прохожих. Это их жестокое решение разделяют далеко не все — например, некоторые кинологи и зоозащитники считают, что из ситуации можно было найти другой выход.
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