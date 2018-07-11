На Урале собака, гулявшая без поводка, напала на 10-летнего ребёнка

Жительница Тавды отсудила 100 тысяч рублей у мужчины, чья собака покусала её сына. 10-летний мальчик пострадал в марте этого года, когда на улице столкнулся с псом, гулявшим без поводка и намордника.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, у мальчика обнаружили обширную рваную укушенную рану левого бедра. Эти повреждения были расценены как легкий вред здоровью.

В результате хозяин собаки должен заплатить штраф в размере три тысячи рублей за нарушение правил содержания домашних животных, а также суд взыскал с него 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу мамы ребёнка.

Собаки не в первый раз агрессивно ведут себя по отношению к людям. В прошлом году в Ревде у школы собака напала на 11-летнюю девочку. А этой весной свердловчанка потребовала усыпить пса, который до смерти загрыз её мужа. Совсем недавно полицейские в Екатеринбурге застрелили агрессивного пса, набросившегося на прохожих. Это их жестокое решение разделяют далеко не все — например, некоторые кинологи и зоозащитники считают, что из ситуации можно было найти другой выход.