София Ричи и Кортни Кардашьян в купальниках. Кто горячее? Голосуй!

С тех пор, как Скотт Дисик (35) расстался с Кортни Кардашьян (39), матерью его троих детей, и закрутил роман с Софией Ричи (19), поклонники не устают сравнивать девушек. Многие считают, что Ричи старается копировать стиль Кортни — она даже попрощалась с блондом и перекрасила волосы в темный цвет.

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Сейчас Кортни отдыхает вместе с детьми и бойфрендом в Портофино, а Дисик и София наслаждаются солнечной Грецией. И, конечно, обе звезды публикуют фото в купальниках.

Как считаешь, кто из них сексуальнее?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sofiya-richi-i-kortni-kardashyan-v-kupalnikah-kto-goryachee-golosuj/